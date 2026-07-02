Zmiany w parkowaniu w Zamościu. Jedni zyskają, inni stracą

- Za darmo na wszystkich płatnych parkingach będzie można zostawiać auto na godzinę, ale ta ulga dotyczyć będzie już wyłącznie posiadaczy Karty Zamościanina. Kolejna zmiana polega na tym, że gratisowy bilet przysługiwać ma nie raz na 24 godziny, jak jest teraz, ale raz na dzień- informuje UM Zamość.