Zmiany w parkowaniu w Zamościu. Jedni zyskają, inni stracą

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Zamość zamojscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w płatnym parkowaniu.
- Za darmo na wszystkich płatnych parkingach będzie można zostawiać auto na godzinę, ale ta ulga dotyczyć będzie już wyłącznie posiadaczy Karty Zamościanina. Kolejna zmiana polega na tym, że gratisowy bilet przysługiwać ma nie raz na 24 godziny, jak jest teraz, ale raz na dzień- informuje UM Zamość.
Uchwała wejdzie w życie w 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Bilety w zamojskich strefach płatnego parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
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