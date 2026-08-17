Będą utrudnienia na ulicy Orlej. Nie będzie można przejechać przez kilka godzin

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-08-17 10:43

Dzisiaj (17.08) ulica Orla w Zamościu zostanie czasowo zamknięta dla ruchu pojazdów. Ma to związek z przebudową tego odcinka.

ul. Orla
Autor: Zamość/ Facebook

Utrudnienia będą trwały kilka godzin.

- Wykonawca inwestycji, czyli firma DROGMOST, zaplanował na poniedziałek wykonanie warstwy ścieralnej. Ma być to robione tzw. technologią bezszwową czyli jednocześnie na całej szerokości. I dlatego remontowany odcinek musi być całkowicie wyłączony z ruchu. Te utrudnienia potrwają od godziny 13 do 21- informuje UM Zamość.

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Kierowcy muszą usunąć swoje pojazdy z miejsc postojowych zlokalizowanych przy tej ulicy.  Ruch na remontowanym odcinku ma zostać przywrócony po wykonaniu warstwy ścieralnej.

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