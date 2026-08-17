Będą utrudnienia na ulicy Orlej. Nie będzie można przejechać przez kilka godzin

Utrudnienia będą trwały kilka godzin.
- Wykonawca inwestycji, czyli firma DROGMOST, zaplanował na poniedziałek wykonanie warstwy ścieralnej. Ma być to robione tzw. technologią bezszwową czyli jednocześnie na całej szerokości. I dlatego remontowany odcinek musi być całkowicie wyłączony z ruchu. Te utrudnienia potrwają od godziny 13 do 21- informuje UM Zamość.
Kierowcy muszą usunąć swoje pojazdy z miejsc postojowych zlokalizowanych przy tej ulicy. Ruch na remontowanym odcinku ma zostać przywrócony po wykonaniu warstwy ścieralnej.
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