W Zamościu pojawiły się róże. Kwiaty posadzono przy ul. Piłsudskiego

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-07-10 13:37

To kilkaset sadzonek róż. Kwiaty posadzono od czwartku. Podobne nasadzenia mają być realizowane w innych rejonach miasta.

Kwiaty  posadzili w czwartek i piątek pracownicy spółki „ACER” z siedzibą w Komarowie Dolnym.  To firma, która  jest też odpowiedzialna za utrzymanie zieleni na miejskich rondach.

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- Nowe nasadzenia to realizacja projektu zainicjowanego przez władze Zamościa jakiś czas temu. Założono w nim, że w przestrzeni miasta przybędzie zieleni i kwiatów. Jako priorytetową lokalizację dla róż wskazano właśnie ulicę Piłsudskiego, przylegającą bezpośrednio do Starego Miasta- informuje UM Zamość.

– To ponad 300 sadzonek kwiatów specjalnie sprowadzanych z Holandii. Musieliśmy postawić na odmianę róż odporną zarówno na częste opady deszczu, ale też na susze – mówi Marta Pfeifer, Zastępca Prezydenta Miasta Zamość.

Za rok kolejne róże mają się pojawić na dalszym odcinku ulicy Piłsudskiego. Są też plany, aby takie same nasadzenia pojawiły się na zieleńcach w innych częściach Starego Miasta.

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