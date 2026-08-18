Wybrano najlepsze zdjęcia XII Przeglądu Fotograficznego. Wygrał Zamościanin

Komisja konkursowa w składzie: Stanisław Orłowski – przewodniczący Jury, członek Honorowy Fotoklubu RP, Członek ZPAF;Henryk Szkutnik – Członek ZPAP i Mirosław Chmiel – AFRP, komisarz XII Zamojskiego Przeglądu Fotografii wybrała najlepsze fotografie tegorocznego konkursu.
Na XII Zamojski Przegląd Fotografii 386 autorów nadesłało 1117 zdjęć. Warunki regulaminu spełniło 965 zdjęć przysłanych przez 282 autorów.
I nagrodę- Złoty medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyznano Henrykowi Andrzejewskiemu z Zamościa
za pracę „Taniec w deszczu”.
II nagrodę- Srebrny medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyznano Alinie Ostasz z Zamościa
za pracę „Spojrzenie”.
III nagrodę- Brązowy medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyzyzno Mateuszowi Chmiel z Rzeszowa
za pracę „Anatomia ciszy”.
Wyróżnienie otrzymał Jarosław Dumański z Częstochowy – za pracę „Worker” oraz Piotr Maciuk z Lublina za pracę „Dziewieńcież Moczary”.
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 79 prac przysłanych przez 79 autorów.
ANDRZEJ ALICKI (Białystok) – „Ptakom podobni”
HENRYK ANDRZEJEWSKI (Zamość) – „Taniec w deszczu”
ALEKSANDRA BARANOWICZ (Zamość) – „W meczecie”
ARTEM BEREZNEV(Chernivtsi UA) – „Alone”
OLGA CEGIELSKA (Krzepice) – „Anioł rozpaczy”
MATEUSZ CHMIEL (Rzeszów) – „Anatomia ciszy”
ANDRIJ CZEKANOWSKI (Kyiv UA) – „Wspomnienia dawnych czasów”
RYSZARD DOMAŃSKI (Biała Podlaska) – „W intencji”
JAROSŁAW DUMAŃSKI (Częstochowa) – „Worker”
TOMASZ DUNAJSKI (Gdańsk) – „Prowincja zimą”
PAWEŁ FERENC (Nowy Sącz) – „W cerkwi w Mycowie”
URSZULA FERENC (Nowy Sącz) – „Brzask”
EDYTA FILIPEK-BAJOR (Osielec) – „Redyk”
EWA GAJEWSKA (Kraków) – „Zaglądając w okna”
JANUSZ GAJEWSKI (Kraków) – „W świecie bajki”
RYSZARD GOŁĘBIOWSKI (Poniatowa) – „Sacrum”
MAGDALENA GONTARZ (Zamość) – „Płynąca cisza”
KATARZYNA GRITZMAN (Starachowice) – „Pomiędzy”
ŁUKASZ GRYCICHA (Rybnik) – „Stara maszynownia”
ŁUKASZ GURDAK (Mielec) – „Freyja 2”
WALERIA GUŚCIORA (Warszawa) – „Na długim czasie”
ROKSANA HARNYS (Częstochowa) – „Dwa Światy”
OLEKSANDR HUCHOK (Kyiv UA) – „Morning landscape”
WIESŁAW JABŁOŃSKI (Zamość) – bez tytułu
JAN JASKUŁA (Lipiany) – „In autumnal attire”
KAZIMIERZ JANKOWSKI (Białystok) – „Bronowanie”
IWONA JASTRZĘBSKA (Rzeszów) – „Puszta”
ANDRZEJ JUCHNIEWICZ (Bełchatów) – „Mroki nocy”
DAWID JUSZCZYK (Sosnowiec) – „Ostatnia przejażdżka”
ANNA JUSZKIEWICZ-POLAK (Wrocław) – „Kroki modlitwy”
WALDEMAR KASPROWICZ (Zamość) – „W cerkwi”
ANDRZEJ KIDAJ (Lublin) – „Dance”
OLEK KNITTER ( Chojnice) – „Ułan”
ARTUR KOKOCIŃSKI (Karsko) – „Polowanie”
MYKOLA KOROBSKYI (Dnipro UA) – „Spring sketch”
ANDRZEJ KOSIKOWSKI (Ostrowiec Świętokrzyski) – „Kopalnia Soli”
IWONA KOSZAŁKA_(Krasnystaw) – „Ulotność”
KRYSTYNA KOT (Zamość) – „Przeszłość”
JACEK KREŁOWSKI (Starachowice) – „Cisza”
GRZEGORZ KUCHTA (Gdańsk) – „Lavender”
OLENA KUNNOWA (Kyiv UA) – „Smak jabłkowy”
ROBERT LUBCZYŃSKI (Kielce) – „Poranek”
MAŁGORZATA ŁASTÓWKA (Zamość) – „Bieszczady”
AGNIESZKA MACIOCHA (Zwierzyniec) – „Jesienny poranek”
PIOTR MACIUK (Lublin) – „Dziewieńcież Moczary”
KRZYSZTOF MADEJ (Tarnów) – „Na przelęczy Pułaskiego”
EWA MAERZALEC (Zamość) – ,,Cisza”
JACEK MATUSZEK (Kraków) – „Świt nad Nidą”
JOLANTA MAZURKIEWICZ (Przeworsk) – „Myców”
ANNA MIERZEJEWSKA-MIZIOŁEK (Wyszków) – „Powszedniość”
ANNA MYSTKOWSKA-PŁYWACZEWSKA (Olsztyn) – „Między nocą a dniem”
LESZEK NOWAK (Piaseczno) – „Co oczy widzą”
WITOLD NOWAKOWSKI (Lublin) – „Pustka”
MAGDALENA OGAR (Łysa Góra) – „Modlitwa”
TOMASZ OKONIEWSKI (Korczyna) – „Święto dymu”
ALINA OSTASZ (Zamość) – ,, Spojrzenie”
ADRIAN PASZUL (Wałbrzych) – „Main Railway Station”
MAŁGORZATA PAWELCZYK (Białystok) – „Na zakręcie”
KRZYSZTOF PESZKO (Jarosław) – „Złota cisza”
BOŻENA POCHOPIEŃ (Kraków) – „Na skraju nieskonczoności”
JOANNA RAŚ (Sosnowiec) – „Natalie”
ELŻBIETA ROGACZEWSKA-CZĘPIŃSKA (Wilga) – „Kształty, formy i cienie”
NICOLE ROGALSKI (Zamość) – „Strażnik Buszu”
KATARZYNA SACHAJKO (Zamość) – bez tytułu
ZBIGNIEW SKUPIEŃ (Kraków) – „ Geometria bezruchu”
WOJCIECH SMÓŁKOWSKI (Wyszków) – „Palacz”
ANNA SUCHCICKA (Ostrołęka) – „Maki”
BEATA SULIKOWSKA (Kraków) – „Ślady obecności”
JACEK SZWED (Tarnów) – „Medytacja”
SERHII TARABARA (Chernihiv UA) – „Przebudzenie pola”
PIOTR TOMALA (Żory) – „Portret nieoczywisty”
TADEUSZ TOPOLSKI (Konin) – „Postmodernizm”
PAWEŁ UCHORCZAK (Opole) – „Rankiem w Tatrach”
INKA WIECZENSKA (Ustrzyki Dolne) – „Żar Bieszczadów”
MAGDALENA WOJTAS (Zamość) – „Odbicia”
IZABELA WÓJCIK (Pilzno) – „Najstarszy kowal we wsi”
LESZEK WYBRANIEC (Tychy) – „Tatry o wschodzie”
LESZEK WYGACHIEWICZ (Zamość) – „Płytki na tułowiu motyla”
MARIUSZ ZARZYCKI (Gdynia) – „Samotna”
JOANNA ZAWADZKA (Płońsk) – „Miasto mówi”
Otwarcie wystawy i wręczenie medali i nagród odbędzie się 24 września 2026 o godz. 17.00 w Zamojskiej Akademii Kultury, przy ul. Akademicka 8 /wejście od ul. Pereca, II piętro.
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