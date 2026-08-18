Wybrano najlepsze zdjęcia XII Przeglądu Fotograficznego. Wygrał Zamościanin

Komisja konkursowa w składzie: Stanisław Orłowski – przewodniczący Jury, członek Honorowy Fotoklubu RP, Członek ZPAF;Henryk Szkutnik – Członek ZPAP i Mirosław Chmiel – AFRP, komisarz XII Zamojskiego Przeglądu Fotografii wybrała najlepsze fotografie tegorocznego konkursu.

Festiwalowe lato. Jak przeżyć najlepszy weekend i nie zbankrutować!

Na XII Zamojski Przegląd Fotografii 386 autorów nadesłało 1117 zdjęć. Warunki regulaminu spełniło 965 zdjęć przysłanych przez 282 autorów.

I nagrodę- Złoty medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyznano Henrykowi Andrzejewskiemu z Zamościa

za pracę „Taniec w deszczu”.

II nagrodę- Srebrny medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyznano Alinie Ostasz z Zamościa

za pracę „Spojrzenie”.

III nagrodę- Brązowy medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową przyzyzno Mateuszowi Chmiel z Rzeszowa

za pracę „Anatomia ciszy”.

Wyróżnienie otrzymał Jarosław Dumański z Częstochowy – za pracę „Worker” oraz Piotr Maciuk z Lublina za pracę „Dziewieńcież Moczary”.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 79 prac przysłanych przez 79 autorów.

ANDRZEJ ALICKI (Białystok) – „Ptakom podobni”

HENRYK ANDRZEJEWSKI (Zamość) – „Taniec w deszczu”

ALEKSANDRA BARANOWICZ (Zamość) – „W meczecie”

ARTEM BEREZNEV(Chernivtsi UA) – „Alone”

OLGA CEGIELSKA (Krzepice) – „Anioł rozpaczy”

MATEUSZ CHMIEL (Rzeszów) – „Anatomia ciszy”

ANDRIJ CZEKANOWSKI (Kyiv UA) – „Wspomnienia dawnych czasów”

RYSZARD DOMAŃSKI (Biała Podlaska) – „W intencji”

JAROSŁAW DUMAŃSKI (Częstochowa) – „Worker”

TOMASZ DUNAJSKI (Gdańsk) – „Prowincja zimą”

PAWEŁ FERENC (Nowy Sącz) – „W cerkwi w Mycowie”

URSZULA FERENC (Nowy Sącz) – „Brzask”

EDYTA FILIPEK-BAJOR (Osielec) – „Redyk”

EWA GAJEWSKA (Kraków) – „Zaglądając w okna”

JANUSZ GAJEWSKI (Kraków) – „W świecie bajki”

RYSZARD GOŁĘBIOWSKI (Poniatowa) – „Sacrum”

MAGDALENA GONTARZ (Zamość) – „Płynąca cisza”

KATARZYNA GRITZMAN (Starachowice) – „Pomiędzy”

ŁUKASZ GRYCICHA (Rybnik) – „Stara maszynownia”

ŁUKASZ GURDAK (Mielec) – „Freyja 2”

WALERIA GUŚCIORA (Warszawa) – „Na długim czasie”

ROKSANA HARNYS (Częstochowa) – „Dwa Światy”

OLEKSANDR HUCHOK (Kyiv UA) – „Morning landscape”

WIESŁAW JABŁOŃSKI (Zamość) – bez tytułu

JAN JASKUŁA (Lipiany) – „In autumnal attire”

KAZIMIERZ JANKOWSKI (Białystok) – „Bronowanie”

IWONA JASTRZĘBSKA (Rzeszów) – „Puszta”

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ (Bełchatów) – „Mroki nocy”

DAWID JUSZCZYK (Sosnowiec) – „Ostatnia przejażdżka”

ANNA JUSZKIEWICZ-POLAK (Wrocław) – „Kroki modlitwy”

WALDEMAR KASPROWICZ (Zamość) – „W cerkwi”

ANDRZEJ KIDAJ (Lublin) – „Dance”

OLEK KNITTER ( Chojnice) – „Ułan”

ARTUR KOKOCIŃSKI (Karsko) – „Polowanie”

MYKOLA KOROBSKYI (Dnipro UA) – „Spring sketch”

ANDRZEJ KOSIKOWSKI (Ostrowiec Świętokrzyski) – „Kopalnia Soli”

IWONA KOSZAŁKA_(Krasnystaw) – „Ulotność”

KRYSTYNA KOT (Zamość) – „Przeszłość”

JACEK KREŁOWSKI (Starachowice) – „Cisza”

GRZEGORZ KUCHTA (Gdańsk) – „Lavender”

OLENA KUNNOWA (Kyiv UA) – „Smak jabłkowy”

ROBERT LUBCZYŃSKI (Kielce) – „Poranek”

MAŁGORZATA ŁASTÓWKA (Zamość) – „Bieszczady”

AGNIESZKA MACIOCHA (Zwierzyniec) – „Jesienny poranek”

PIOTR MACIUK (Lublin) – „Dziewieńcież Moczary”

KRZYSZTOF MADEJ (Tarnów) – „Na przelęczy Pułaskiego”

EWA MAERZALEC (Zamość) – ,,Cisza”

JACEK MATUSZEK (Kraków) – „Świt nad Nidą”

JOLANTA MAZURKIEWICZ (Przeworsk) – „Myców”

ANNA MIERZEJEWSKA-MIZIOŁEK (Wyszków) – „Powszedniość”

ANNA MYSTKOWSKA-PŁYWACZEWSKA (Olsztyn) – „Między nocą a dniem”

LESZEK NOWAK (Piaseczno) – „Co oczy widzą”

WITOLD NOWAKOWSKI (Lublin) – „Pustka”

MAGDALENA OGAR (Łysa Góra) – „Modlitwa”

TOMASZ OKONIEWSKI (Korczyna) – „Święto dymu”

ALINA OSTASZ (Zamość) – ,, Spojrzenie”

ADRIAN PASZUL (Wałbrzych) – „Main Railway Station”

MAŁGORZATA PAWELCZYK (Białystok) – „Na zakręcie”

KRZYSZTOF PESZKO (Jarosław) – „Złota cisza”

BOŻENA POCHOPIEŃ (Kraków) – „Na skraju nieskonczoności”

JOANNA RAŚ (Sosnowiec) – „Natalie”

ELŻBIETA ROGACZEWSKA-CZĘPIŃSKA (Wilga) – „Kształty, formy i cienie”

NICOLE ROGALSKI (Zamość) – „Strażnik Buszu”

KATARZYNA SACHAJKO (Zamość) – bez tytułu

ZBIGNIEW SKUPIEŃ (Kraków) – „ Geometria bezruchu”

WOJCIECH SMÓŁKOWSKI (Wyszków) – „Palacz”

ANNA SUCHCICKA (Ostrołęka) – „Maki”

BEATA SULIKOWSKA (Kraków) – „Ślady obecności”

JACEK SZWED (Tarnów) – „Medytacja”

SERHII TARABARA (Chernihiv UA) – „Przebudzenie pola”

PIOTR TOMALA (Żory) – „Portret nieoczywisty”

TADEUSZ TOPOLSKI (Konin) – „Postmodernizm”

PAWEŁ UCHORCZAK (Opole) – „Rankiem w Tatrach”

INKA WIECZENSKA (Ustrzyki Dolne) – „Żar Bieszczadów”

MAGDALENA WOJTAS (Zamość) – „Odbicia”

IZABELA WÓJCIK (Pilzno) – „Najstarszy kowal we wsi”

LESZEK WYBRANIEC (Tychy) – „Tatry o wschodzie”

LESZEK WYGACHIEWICZ (Zamość) – „Płytki na tułowiu motyla”

MARIUSZ ZARZYCKI (Gdynia) – „Samotna”

JOANNA ZAWADZKA (Płońsk) – „Miasto mówi”

Otwarcie wystawy i wręczenie medali i nagród odbędzie się 24 września 2026 o godz. 17.00 w Zamojskiej Akademii Kultury, przy ul. Akademicka 8 /wejście od ul. Pereca, II piętro.

Zobacz też:

X Zamojski Przegląd Fotografii