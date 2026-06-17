ZDK zaprasza na Noc Świętojańską. Odbędzie się w weekend

- Będziemy wić wianki, śpiewać, skakać przez ogień, szukać kwiatu paproci, tańczyć i słowiańsko świętować...- informują organizatorzy

- Zapraszamy wszystkich, i małych, i dużych. Dokładnie w miejscu szachownicy. O 22.00 odbędzie się tez potańcówka z kapelą Batareja. Mamy też nadzieję, że ktoś w parku znajdzie ten sławetny kwiat paproci- mówi Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury.