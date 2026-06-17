ZDK zaprasza na Noc Świętojańską. Odbędzie się w weekend

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-06-17 14:12

W najbliższą sobotę (20.06) w zamojskim parku miejskim będzie można zobaczyć inscenizację Nocy Świętojańskiej. Będą wianki rzucane na wodę, pochód z pochodniami, tańce i śpiewy przy ognisku

Noc Świętojańska
Autor: ZDK/ Materiały prasowe

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.00.

- Będziemy wić wianki, śpiewać, skakać przez ogień, szukać kwiatu paproci, tańczyć i słowiańsko świętować...- informują organizatorzy

- Zapraszamy wszystkich, i małych, i dużych. Dokładnie w miejscu szachownicy. O 22.00 odbędzie się tez potańcówka z kapelą Batareja. Mamy też nadzieję, że ktoś w parku znajdzie ten sławetny kwiat paproci- mówi Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury.

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Osoba, której, uda się znaleźć kwiat paproci w nagrodę będzie mogła przepłynąć łodzią po parkowym stawie.

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