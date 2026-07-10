Powstanie bezpieczne przejście na ul. Sadowej w Zamościu. Będzie też przejazd dla rowerów

Zadanie zakłada modernizację istniejącego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów zlokalizowanego w ciągu ul. Sadowej, w rejonie ronda na skrzyżowaniu z ul. Dzieci Zamojszczyzny.

- To bardzo ruchliwa ulica, o znacznym natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów. Przejście, na którym będą prowadzone prace, stanowi bowiem połączenie Bulwarów Miast Partnerskich z miejską siecią dróg i tras rowerowych. W ramach inwestycji zostanie wykonany kompleksowy system poprawy bezpieczeństwa obejmujący m.in.: aktywne elementy LED w nawierzchni jezdni, system detekcji pieszych, doświetlenie przejścia nowoczesnymi oprawami LED, podświetlane znaki oraz monitoring wizyjny rejonu przejścia. Dzięki inwestycji w tym miejscu zrobi się z pewnością bezpieczniej. Bo piesi i rowerzyści przemieszczający się z jednej strony ulicy na drugą, będą lepiej widoczni dla kierowców. Zastosowane rozwiązania mają ograniczyć ryzyko zdarzeń drogowych oraz poprawić komfort korzystania z infrastruktury przez mieszkańców i użytkowników Bulwarów Miast Partnerskich- informuje UM Zamość.

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Zadanie otrzyma dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2025–2028 (edycja 2026).

W przetargu wygrała firma Traffic Tronic Sp. z o.o. z ul. Janowickiej w Zamościu.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

Realizacja zadania ma trwać do 60 dni.

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