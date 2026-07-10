Budżet Obywatelski Zamość na przyszły rok. Jest już opinia dotycząca zaproponowanych projektów

Budżet Obywatelski 2027 jest w toku.

- Po etapie zgłaszania propozycji wiadomo już, spośród jakich projektów na pewno będą wybierane inwestycje do realizacji.Tych mniejszych, ocenionych pozytywnie, jest w sumie 30. Na niektórych osiedlach mieszkańcy będą wybierać spośród kilku pomysłów, na innych (Nowe Miasto, Promyk, Partyzantów, Stare Miasto, Janowice, Świętego Piątka, Majdan, Zamczysko) zgłoszono tylko po jednej propozycji.Po wstępnej ocenie negatywną wystawiono natomiast trzem propozycjom osiedlowym oraz jednemu projektowi ogólnomiejskiemu („Biblioteka na poziomie – gotowa na potrzeby kulturalne mieszkańców Zamościa”). To jednak nie oznacza, że ostatecznie przepadły. Na okres między 9 lipca do 7 sierpnia przewidziano tryb odwoławczy.10 sierpnia na stronie internetowej Miasta Zamość opublikowana zostanie aktualizacja listy projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania, które w formie elektronicznej i tradycyjnej zostanie przeprowadzone między 17 sierpnia a 18 września. Przypomnijmy, że Miasto Zamość przeznacza na 2027 rok dokładnie 2 mln 240 tys. zł na inwestycje na zamojskich osiedlach. Na każdym z nich wykonane będzie mogło być zadanie wartości 140 tys. zł. Zrealizowany zostanie również duży projekt ogólnomiejski za kwotę 1 mln 360 tys. zł.- informuje UM Zamość.

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Pełne listy projektów po opiniowaniu dostępne są w BIP, w zakładce- Budżet Obywatelski.

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