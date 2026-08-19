Zbliża się 14. Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z historią". Wydarzenie potrwa trzy dni

Widzowie festiwalu nie tylko zobaczą 14 najnowszych filmów dokumentalnych o tematyce historycznej czy projekcje pozakonkursowe, ale też spotkają się z reżyserami i wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących. Wybiorą też najlepsze produkcje z 2025 i 2026 roku.

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-Sercem festiwalu jest konkurs filmów dokumentalnych i reportaży. W tym roku o nagrodę główną "Zamość Perła Renesansu" powalczy 14 dokumentów wyselekcjonowanych przez komisje konkursową. Pokazy zostały podzielone na cztery bloki. Pierwszy odbędzie się w czwartek po godz.15.00, kolejne dwa w piątek rano i po południu, a ostatni w sobotę rano. Warto podkreślić, że pokazy konkursowe są połączone ze spotkaniami z twórcami. Festiwal to też wydarzenia specjalne i pokazy pozakonkursowe. Rozpoczynamy już w czwartek o godz.14.00 pokazem pozakonkursowym filmu "Wokół procesu szesnastu" , a wieczorem w czwartek o godz.20.15 jest zaplanowany specjalny pokaz programu "Odnaleźć zaginione", który jest o poszukiwaniu skarbów historii. Zaprezentowane zostaną dwa odcinki, jeden z nich był kręcony w Zamościu i okolicach. Na pokazie będzie jeden z prowadzących- Jacek Dzik. Serdecznie zapraszamy- mówi Dyrektor CKF Stylowy, Tomasz Jagi.

Festiwal będzie też okazją do obejrzenia bajek z dawnych lat. Na wielkim ekranie zobaczymy wieczorynki , które kiedyś bawiły i uczyły pokolenia.

- W piątek 21. sierpnia o godz.11.00 zapraszamy na specjalny pokaz bajek z dawnych lat. Będzie można zobaczyć "Bolka i Lolka", "Reksia" czy "Gąskę Balbinkę". Zapraszamy rodziców i dziadków z dziećmi. Będzie niezwykła okazja zobaczyć dawne wieczorynki- dodaje Tomasz Jagi.

Wśród filmów konkursowych pojawi się min. film o ocaleniu więźniów obozów koncentracyjnych, o kobiecie, która ocaliła 360 sierot. Będzie też o dziejach Gotów, reporterach wolności, Wiktorze Zinie czy doktorce, która ujawniła masowe zatrucia ołowiem wśród dzieci w czasach PRL-u.

Na mieszkańców i gości czekają też wydarzenia towarzyszące, jak m.in. : pokaz broni, sprzętu i umundurowania historycznego z XVII w., kino na leżakach, przemarsz Orszaku Dziejów, Inscenizacja Legendy Dawnego Zamościa i liczne wystawy.

Sobota to będzie najważniejszy dzień festiwalu, w którym zaplanowano uroczystą galę.

- Kulminacją festiwalu będzie uroczysta gala finałowa o godz.200. na Rynku Wielkim. Poznamy wtedy tegorocznych laureatów. Wieczór uświetnią wyjątkowe koncerty. Na scenie usłyszymy Darię ze Śląska, a wcześniej- Marcela Tułacza. Zapraszamy serdecznie- dodaje Tomasz Jagi.

14. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” organizują: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Miasto Zamość, Redakcja Audycji Historycznych Telewizji Polskiej S.A. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Miasta Zamość, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się tutaj

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