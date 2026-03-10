13-latek potrącony na hulajnodze elektrycznej. Wypadek w Zamościu

wypadek wydarzył się na ul. Św. Piątka w Zamościu

40-letnia kierująca hyundaiem skręcała na parking sklepu

potrącony został 13-latek jadący hulajnogą elektryczną

chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami

oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi

Do zderzenia hulajnogi elektrycznej z samochodem osobowym marki Hyundai doszło w poniedziałek około godziny 15.40 na ulicy Św. Piątka w Zamościu. Policjanci ruchu drogowego ustalili wstępnie, że kierująca autem 40-letnia mieszkanka Zamościa jechała od strony ulicy Żdanowskiej w kierunku ulicy Młyńskiej. - Skręcając w prawo na teren sklepowego parkingu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu hulajnogą elektryczną, który poruszał się z przeciwnego kierunku jazdy, drogą dla rowerów - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

13-letni mieszkaniec Zamościa uderzył w karoserię pojazdu i przewrócił się. Chłopiec doznał obrażeń ciała. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierująca samochodem, jak i nastolatek byli trzeźwi.

Funkcjonariusze przypominają, że wraz z poprawą pogody na drogach pojawia się coraz więcej użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych. Są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jednak ze względu na brak odpowiedniej ochrony są znacznie bardziej narażeni na skutki wypadków.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejazdów dla rowerów, skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz dróg dla rowerów. Szczególną uwagę należy zachować także podczas skręcania, włączania się do ruchu oraz wyjeżdżania z parkingów czy posesji.

Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego zdarzenia drogowego, którego skutki dla osób poruszających się hulajnogą lub rowerem mogą być bardzo poważne.