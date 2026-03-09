Wystartowały 30. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm . To wyjątkowe wydarzenie w Zamościu

Sacrofilm to propozycja filmowa dla wszystkich.

- Sacrofilm to wyjątkowy przegląd kina ambitnego, na który zapraszamy wszystkich widzów niezależnie od wiary, wyznania czy światopoglądu. W programie znajdziemy poruszające filmy popularne i dokumentalne, które stawiają najważniejsze pytania o sens życia, etykę, o strefy metafizyczne. to nie tylko projekcje ale tez miejsce do spotkań z twórcami oraz dyskusje z naszymi ekspertami. Całość skupia się na poszukiwaniu uniwersalnych wartości, które łącza ludzi. Tegoroczny Sacrofilm to wyjątkowa jubileuszowa edycja - mówi Dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowy- Tomasz Jagi.

PROGRAM

9.03

godz.11.00 Pokaz filmu "Najświętsze serce", reż. Sabina i Steven Gunnell, prelekcja: ks. Wiesław Mokrzycki

godz.18.00 Inauguracja Sacrofilmu, Pokaz filmu "Głos Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania, prelekcja ks. prof. Marek Lis

10.03

godz.11.00 Pokaz filmu "Żyję dla życia" cz.2, reż. Vlad Robski, po filmie spotkanie z reżyserem

godz.18.00 Pokaz filmu "Jesteś wszechświatem" reż. Pavlo Ostrikow, wprowadzenie do filmu Vlad Robski i ks. prof. Marek Lis, przed projekcją pokaz filmu Barev i spotkanie z Anną Karapetyan

11.03

godz. 10.30 Rekolekcje filmowe dla przedszkolaków i klas 1-2 pokaz animacji "Domek na skale: Przypowieść o talentach" oraz występ zespołu "Promyczki Dobra" prowadzenie spotkania ks. Andrzej Mulka

godz. 12.00 Rekolekcje filmowe dla dzieci (klasy 3-5) pokaz animacji "Boży Influenser- Carlo Acutis" oraz występ zespołu "Promyczki dobra" prowadzenie spotania ks. Andrzej Mulka

godz. 18.00 Pokaz filmu "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa, prelekcja o. Matrek Kotyński

12.03

godz.18.00 Pokaz spektaklu Teatru TV "CV. Curriculem vitae" reż. Krzysztof Zanussi, przed projekcją spotkanie z reżyserem

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem "Pamięć i wdzięczność".

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, , Starostwa Powiatowego w Zamościu, Gminy Zamość, Gminy Ulhówek, Rodzinnej Pasieki Liseckich „Dary Pszczół”, SKOK „Świdnik”, Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach Starych. Współpraca: Kuria Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Kościół Rektoralny św. Mikołaja w Zamościu, Parafia Katedralna w Zamościu.

