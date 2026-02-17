69-latek przyjechał po pieniądze. Zatrzymała go policja

- 67-latka z Hrubieszowa na portalu społecznościowym znalazła ogłoszenie o możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy do emerytury. Po chwili zadzwonił do niej mężczyzna przedstawiając się za przedstawiciela giełdy. Nieznajomy poinformował kobietę o możliwości inwestowania na giełdzie i kuszących zyskach.Za jego namową kobieta zgodziła się inwestować na giełdzie. W założeniu konta pomógł jej telefoniczny rozmówca, który uzyskując zdalny dostęp do jej komputera i telefonu zainstalował jej programy giełdowe.Zgodnie z przekazanymi instrukcjami, mieszkanka Hrubieszowa miała dokonywać przelewów, by pieniądze się pomnażały. Kobieta „inwestowała” środki wpłacając kolejne transze, by zgodnie z komputerowymi symulacjami uzyskać później spore zyski.Aby jednak to się stało, musiała spełnić jeszcze jeden warunek - dokonać opłat bankowych i podatków.Po pieniądze miał zgłosić się do niej osobiście kurier. Kobieta przygotowała w gotówce 220 tysięcy złotych.67-latka w ostatniej chwili zorientowała się, że padła ofiarą oszusta. Fałszywy kurier został zatrzymany przez kryminalnych z hrubieszowskiej komendy w momencie, gdy przyjechał pod jej dom po pieniądze - informuje sierżant Marzena Jabłońska.