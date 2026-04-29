Jaka będzie Majówka w Zamościu? Publikujemy cały program wydarzeń

"May Way. Zamość idealny na Majówkę" to hasło tegorocznego majowego weekendu. Program tegorocznej majówki jest bardzo bogaty.

- Majówką rozpoczynamy sezon plenerowy, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i sportowe. W tym roku majówka zapowiada się bardzo atrakcyjnie i bogato. Stawiamy przede wszystkim na muzykę. Sprawdził nam się jazz na weekend majowy i w tym roku jazz również zagości na Rynku Wielkim w Zamościu pod egidą Jazzu na Kresach. 1 i 2. maja gwiazdy jazzu. Pierwszego maja koncert The Nomads, a drugiego- Włodek Pawlik Trio- wielka gwiazda jazzowa, kochany i utytułowany na świecie i w Polsce, a trzeciego maja- lokalna legenda Koncert zespołu VOX, który przy okazji jubileuszu będzie bawił naszą publiczność. Oprócz tego odbędzie się też koncert uczniów uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Majówka to też oczywiście sport, nad zalewem- Zamojska Strefa sportu, a drugiego maja- Bieg Wokół Twierdzy Zamość. Majówka to też oferta familijna. Na Rynku Wodnym publiczność będą bawić sztukmistrzowie . Muzeum zaplanowało dla najmłodszych warsztaty w duchu patriotycznym- mówi Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu- Łukasz Gajdecki.

- Serdecznie zapraszamy 3. Maja. O godzinie 9.00 uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość i wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zamość Panu Marcinowi Zamoyskiemu w Sali Consulatus. O godzinie 10:30 Msza Święta w intencji ojczyzny w Katedrze Zamojskiej, a o godzinie 12:00 Święto Narodowe 3. Maja i uroczystość patriotyczna na Rynku Wielkim w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Będzie też pokaz sprzętu wojskowego -zaprasza rzecznik prasowy UM Zamość- Jacek Bełz. - Ośrodek sportu i Rekreacji w Zamościu 1. maja organizuje Majową Strefę Sportu i Rekreacji. Zapraszamy na nią wszystkich mieszkańców , szczególnie z maluchami. Ta impreza odbędzie się przy Zalewie Miejskim w godz.13.00- 17.00. Czeka na Państwa dużo atrakcji. Dla maluchów będą dmuchańce, konkurencje sportowe. Będzie strefa gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu wodnego i dużo muzyki. Poza tym Turniej Siatkówki Plażowej. Zapraszamy serdecznie- zachęca Dyrektor OSIR-u- Zenon Orechwo.

Autor: UM Zamość/ Materiały prasowe

PROGRAM MAJÓWKI

1 maja 2026

13:00 - 17:00 Majowa Strefa Sportu i Rekreacji | Zalew Miejski

16:00 Majówka ze Sztukmistrzami | Rynek Wodny

16:00 Wernisaż wystawy LŚNIENIE w Galerii Rzeźby Prof. M. Koniecznego

19:00 Zamość Jazz Festiwal 2026 - 44. Jazz na Kresach - koncert The Nomads | Rynek Wielki

Drugie życie książki - kiermasz książki już czytanej | Rynek Wodny

2 maja 2026

10:00 - 16:00 Świętuj Dzień Flagi w ZAKu! | Zamojska Akademia Kultury

12:00 Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – ceremoniał z uroczystym podniesieniem flagi Rzeczpospolitej Polskiej i wręczeniem flag zamojskim szkołom | Rynek Wielki

12:30 XII Bieg Wokół Twierdzy Zamość | start: Rynek Wielki

13:00 Zajęcia patriotyczne „Wokół polskich symboli narodowych” | Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

16:00 Majówka ze Sztukmistrzami | Rynek Wodny

19:00 Zamość Jazz Festiwal 2026 - 44. Jazz na Kresach - koncert Włodek Pawlik Trio | Rynek Wielki

Drugie życie książki - kiermasz książki już czytanej | Rynek Wodny

3 maja 2026

Pokaz sprzętu wojskowego | Plac przed Pałacem Zamoyskich

9:00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość - wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zamość Panu Marcinowi Zamoyskiemu | Sala Consulatus Ratusz

10:30 Msza Święta w intencji ojczyzny | Katedra Zamojska

12:00 Święto Narodowe Trzeciego Maja – 235. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja - uroczystość patriotyczna | Rynek Wielki

13:00 Warsztaty kaligraficzne „Od pióra do aktu prawnego - Konstytucja 3 Maja” | Muzeum Zamojskie

14:30 Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu | Rynek Wielki

18:00 Koncert zespołu VOX | Rynek Wielki

Ponadto podczas majówki w Zamościu*:

1-2-3 maja 2026 Spacer z przewodnikiem - 3h po całym Starym Mieście.godz. 12:00 spotkanie w Biurze Informacji Turystycznej ul. Rynek Wielki 13 (parter Ratusza)

cena 40 zł os. dorosła, 20 zł / dzieci 7-18 lat

Obowiązują zapisy tel. 84 639 22 92

1 - 2 maj 2026 Fun and Drive Dzieciom – przejazdy charytatywne sportowymi samochodami | Rynek Solny

1 maja 2026 godz. 17:00 Potańcówka pod Gwiazdami - muzyka lat 70. 80. 90. | Nowa Brama Lubelska - Klub Wspomnienie PRL

3 maja 2026 godz. 10:00-14:00 Pchli Targ - Szperamy w Zamościu | Park Miejski (od strony ul. Piłsudskiego)

Stowarzyszenie Turystyka z Pasją zaprasza na:- Nocne Zwiedzanie Zamościa (trasa standardowa) 30 kwietnia, 1, 2 maja; godz. 20.30 start Rynek Solny. Spacer po nocnym Zamościu z przewodnikiem w stroju historycznym. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/jreBzjnfB

- Zamość Nocą 18+ (tylko dla osób pełnoletnich) 1 maja godz. 19.45, start Rynek Solny. Spacer z przewodnikiem w stroju historycznym po starym mieście w Zamościu z historiami czasami niecenzuralnymi. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/6FeCe23ut

- Twierdza Zamość Nocą - 2 maja godz. 19.45, start Rynek Solny. Spacer z żołnierzem zamojskiej twierdzy z wejściem do kojca i na taras widokowy Nadszańca. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/4w194EHTT

- Modny Zamość - wystawa kostiumów historycznych w Bastionie II - zwiedzanie z przewodnikiem - 1, 2, 3 maja godz. 15.00 - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/4t7mnDSBH

- Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa - zwiedzanie z przewodnikiem - 1, 2, 3 maja godz. 17.00 -wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/bFz9qisWb

