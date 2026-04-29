Jaka będzie Majówka w Zamościu? Publikujemy cały program wydarzeń

Wioletta Sawa
2026-04-29 11:26

Będą koncerty, warsztaty, sportowe wyzwania, militarne pokazy, spotkania i dużo więcej. To będą trzy dni pełne różnorodnych propozycji na spędzenie długiego majowego weekednu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zamojska Majówka
"May Way. Zamość idealny na Majówkę" to hasło tegorocznego majowego weekendu. Program tegorocznej majówki jest bardzo bogaty.

- Majówką rozpoczynamy sezon plenerowy, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i sportowe. W tym roku majówka zapowiada się bardzo atrakcyjnie i bogato. Stawiamy przede wszystkim na muzykę. Sprawdził nam się jazz na weekend majowy i w tym roku jazz również zagości na Rynku Wielkim w Zamościu pod egidą Jazzu na Kresach. 1 i 2. maja  gwiazdy jazzu. Pierwszego maja  koncert The Nomads, a drugiego- Włodek Pawlik Trio- wielka gwiazda jazzowa, kochany i utytułowany na świecie i w Polsce, a trzeciego maja- lokalna legenda Koncert zespołu VOX, który przy okazji jubileuszu będzie bawił naszą publiczność. Oprócz tego odbędzie się też koncert uczniów uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Majówka to też oczywiście sport, nad zalewem- Zamojska Strefa sportu, a drugiego maja- Bieg Wokół Twierdzy Zamość. Majówka to też oferta familijna. Na Rynku Wodnym publiczność będą bawić sztukmistrzowie . Muzeum zaplanowało dla najmłodszych warsztaty w duchu patriotycznym- mówi Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu- Łukasz Gajdecki.

- Serdecznie zapraszamy 3. Maja. O godzinie 9.00  uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość i wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zamość Panu Marcinowi Zamoyskiemu w Sali Consulatus. O godzinie 10:30 Msza Święta w intencji ojczyzny w Katedrze Zamojskiej, a o godzinie 12:00 Święto Narodowe 3. Maja  i uroczystość patriotyczna na Rynku Wielkim w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Będzie też pokaz sprzętu wojskowego -zaprasza rzecznik prasowy UM Zamość- Jacek Bełz.

- Ośrodek sportu i Rekreacji w Zamościu 1. maja organizuje Majową Strefę Sportu i Rekreacji. Zapraszamy na nią wszystkich mieszkańców , szczególnie z maluchami. Ta impreza odbędzie się przy Zalewie Miejskim w godz.13.00- 17.00. Czeka na Państwa dużo atrakcji. Dla maluchów będą dmuchańce, konkurencje sportowe. Będzie strefa gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu wodnego i dużo muzyki. Poza tym Turniej Siatkówki Plażowej. Zapraszamy serdecznie- zachęca Dyrektor OSIR-u- Zenon Orechwo.

Autor: UM Zamość/ Materiały prasowe

PROGRAM MAJÓWKI

1 maja 2026

13:00 - 17:00 Majowa Strefa Sportu i Rekreacji | Zalew Miejski

16:00 Majówka ze Sztukmistrzami | Rynek Wodny

16:00 Wernisaż wystawy LŚNIENIE w Galerii Rzeźby Prof. M. Koniecznego

19:00 Zamość Jazz Festiwal 2026 - 44. Jazz na Kresach - koncert The Nomads | Rynek Wielki

Drugie życie książki - kiermasz książki już czytanej | Rynek Wodny

2 maja 2026

10:00 - 16:00 Świętuj Dzień Flagi w ZAKu! | Zamojska Akademia Kultury

12:00 Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – ceremoniał z uroczystym podniesieniem flagi Rzeczpospolitej Polskiej i wręczeniem flag zamojskim szkołom | Rynek Wielki

12:30 XII Bieg Wokół Twierdzy Zamość | start: Rynek Wielki

13:00 Zajęcia patriotyczne „Wokół polskich symboli narodowych” | Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

16:00 Majówka ze Sztukmistrzami | Rynek Wodny

19:00 Zamość Jazz Festiwal 2026 - 44. Jazz na Kresach - koncert Włodek Pawlik Trio | Rynek Wielki

Drugie życie książki - kiermasz książki już czytanej | Rynek Wodny

3 maja 2026

Pokaz sprzętu wojskowego | Plac przed Pałacem Zamoyskich

9:00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość - wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zamość Panu Marcinowi Zamoyskiemu | Sala Consulatus Ratusz

10:30 Msza Święta w intencji ojczyzny | Katedra Zamojska

12:00 Święto Narodowe Trzeciego Maja – 235. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja - uroczystość patriotyczna | Rynek Wielki

13:00 Warsztaty kaligraficzne „Od pióra do aktu prawnego - Konstytucja 3 Maja” | Muzeum Zamojskie

14:30 Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu | Rynek Wielki

18:00 Koncert zespołu VOX | Rynek Wielki

Ponadto podczas majówki w Zamościu*:

1-2-3 maja 2026 Spacer z przewodnikiem - 3h po całym Starym Mieście.godz. 12:00 spotkanie w Biurze Informacji Turystycznej ul. Rynek Wielki 13 (parter Ratusza)

cena 40 zł os. dorosła, 20 zł / dzieci 7-18 lat

Obowiązują zapisy tel. 84 639 22 92

1 - 2 maj 2026 Fun and Drive Dzieciom – przejazdy charytatywne sportowymi samochodami | Rynek Solny 

1 maja 2026 godz. 17:00 Potańcówka pod Gwiazdami - muzyka lat 70. 80. 90. | Nowa Brama Lubelska - Klub Wspomnienie PRL 

3 maja 2026 godz. 10:00-14:00 Pchli Targ - Szperamy w Zamościu | Park Miejski (od strony ul. Piłsudskiego) 

Stowarzyszenie Turystyka z Pasją zaprasza na:- Nocne Zwiedzanie Zamościa (trasa standardowa) 30 kwietnia, 1, 2 maja; godz. 20.30 start Rynek Solny. Spacer po nocnym Zamościu z przewodnikiem w stroju historycznym. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/jreBzjnfB 

- Zamość Nocą 18+ (tylko dla osób pełnoletnich) 1 maja godz. 19.45, start Rynek Solny. Spacer z przewodnikiem w stroju historycznym po starym mieście w Zamościu z historiami czasami niecenzuralnymi. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/6FeCe23ut

- Twierdza Zamość Nocą - 2 maja godz. 19.45, start Rynek Solny. Spacer z żołnierzem zamojskiej twierdzy z wejściem do kojca i na taras widokowy Nadszańca. Dodatkowo zwiedzanie Bastionu II z wystawą Modny Zamość i degustacja produktów regionalnych (wliczone w cenę) - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/4w194EHTT

- Modny Zamość - wystawa kostiumów historycznych w Bastionie II - zwiedzanie z przewodnikiem - 1, 2, 3 maja godz. 15.00 - wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/4t7mnDSBH

- Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa - zwiedzanie z przewodnikiem - 1, 2, 3 maja godz. 17.00 -wydarzenie na facebooku - https://fb.me/e/bFz9qisWb

