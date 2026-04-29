MZK zapewni darmową jazdę przez jeden dzień. Na wszystkich trasach

MZK Zamość zachęca do skorzystania z tej oferty.

- Już 1 maja na linie miejskie wyjadą nasze nowe, elektryczne autobusy. Tego dnia zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego przejazdu — komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa! Obsługujemy wszystkie linie,przejazdy bez opłat przez cały dzień, nowoczesny i ekologiczny tabor. To kolejny krok w stronę komfortowego i przyjaznego środowisku transportu w naszym mieście - informuje MZK Zamość.

Pascal Brodnicki o powrocie do telewizji i nowym sezonie MasterChefa

Autor: MZK Zamość/ Facebook

Nowe autobusy będą w kolorach żółto- czerwonych.

Miasto Zamość zaprezentowało nowe autobusy elektryczne w 2023 roku