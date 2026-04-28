Kierowca auta potrącił rowerzystkę. Cyklistka trafiła do szpitala

- Powiadomieni o zdarzeniu policjanci zamojskiego ruchu drogowego na miejscu wstępnie ustalili, że cyklistka jechała ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Promiennej w kierunku Starego Miasta. Natomiast kierujący oplem poruszał się od ulicy Altanowej. W okolicach skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i potrącił cyklistkę, która przejeżdżała przez jezdnię oznakowanym przejazdem dla rowerów. Po zderzeniu z karoserią samochodu kierująca rowerem 64-letnia mieszkanka Zamościa upadła na jezdnię doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła ją do szpitala. Oplem kierował 54-latek z gminy Szczebrzeszyn. Uczestnicy wypadku zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik wykazał, że byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali oględziny pojazdów, przesłuchali świadków. Prawdopodobnie kierujący oplem nie zauważył znajdującej się na przejeździe rowerzystki, ponieważ został oślepiony promieniami słońca -informuje oficer prasowy zamojskiej policji- podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło