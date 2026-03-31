Zamojscy radni zagłosowali. Marcin Zamoyski został Honorowym Obywatelem Miasta Zamość

Wniosek o przyznanie Marcinowi Zamoyskiemu tytułu Honorowego Obywatela Zamościa złożył obecny Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak. W uzasadnieniu czytamy:
- Marcin Zamoyski to postać szczególnie zasłużona dla Zamościa, której działalność społeczna i gospodarcza w sposób trwały przyczyniła się do rozwoju oraz promocji miasta w kraju, jak i za granicą.(...) Całokształt działalności Pana Marcina Zamoyskiego, jego zaangażowanie w sprawy miasta oraz trwałe efekty jego pracy stanowią wystarczające w i w pełni uzasadnione podstawy do nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Zamościa.
Marcin Zamoyski był prezydentem Zamościa w latach 1990-1992, 2002-2006, 2006-2010 oraz 2010-2014. Był także wojewodą lubelskim w latach 1992-1994. Sprawował również funkcję przewodniczącego zamojskiej Rady Miasta w latach 1994-1998.
