Zamojscy radni zagłosowali. Marcin Zamoyski został Honorowym Obywatelem Miasta Zamość

Wioletta Sawa
2026-03-31 11:47

Do głosowania doszło podczas poniedziałkowej (30.03) Sesji Rady Miasta Zamość. Radni byli jednogłośni. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Wniosek o przyznanie Marcinowi Zamoyskiemu tytułu Honorowego Obywatela Zamościa złożył obecny Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak.  W uzasadnieniu czytamy:

- Marcin Zamoyski to  postać szczególnie zasłużona dla Zamościa, której działalność społeczna i gospodarcza w sposób trwały przyczyniła się do rozwoju oraz promocji miasta w kraju, jak i za granicą.(...) Całokształt działalności Pana Marcina Zamoyskiego, jego zaangażowanie w sprawy miasta oraz trwałe efekty jego pracy stanowią wystarczające w i w pełni uzasadnione podstawy do nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Zamościa.

Marcin Zamoyski był prezydentem Zamościa w latach 1990-1992, 2002-2006, 2006-2010 oraz 2010-2014. Był także wojewodą lubelskim w latach 1992-1994. Sprawował  również funkcję przewodniczącego zamojskiej Rady Miasta w latach 1994-1998.

