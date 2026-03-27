Misterium Męki Pańskiej w Zamościu. Widowisko pasyjne co roku gromadzi tłumy widzów

Misterium Męki Pańskiej wystawi prawie sto osób. Wśród nich będą aktorzy, oświetleniowcy, dźwiękowcy. Widowisko przybliży najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa – Jego mękę, śmierć na krzyżu oraz zapowiedź zmartwychwstania.

- Poszczególne sceny są oparte na Biblii. Przedstawimy wszystkie wydarzenia, które działy się tuż przed męką Pana Jezusa , czyli zdrada Judasza, ostatnia wieczerza, biczowanie Pana Jezusa oraz kulminacyjna scena czyli śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Całe misterium kończy się nadzieją zmartwychwstania. Celem organizacji Misterium Męki Pańskiej jest przede wszystkim przygotowanie nas do przeżycia świąt. Skupiamy się na osobie Jezusa Chrystusa, te święta są skupione na Nim, nie na nas. Spektakl pokazuje nam też, że Pan Bóg nigdy z nas nie rezygnuje - mówi ks. Marcin Dańków - wikary z parafii św. opatrzności w Zamościu

Wzruszająca Wielkanoc w Domu Artystów w Skolimowie

Autor: Um Zamość/ Materiały prasowe

Zamojskie Misterium jest organizowane od 16 lat. Widowisko zostało zapoczątkowane na osiedlu Karolówka, na placu zamojskiego SOSW. Wydarzenie odbywa się w zamojskim amfiteatrze.

Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 19.00.

