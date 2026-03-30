Kiermasz Wielkanocny w Zamościu. Było kolorowo, muzycznie i smakowicie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Wioletta Sawa
2026-03-30 10:29

W Niedzielę Palmową (29.04) na Rynku Wielkim odbyła się już 48. edycja tego wydarzenia. Kiermasz zgromadził tłumy. Na stołach królowały pisanki, palmy oraz inne tradycyjne ozdoby świąteczne. Nie zabrakło też regionalnych przysmaków.

48.Kiermasz Wielkanocny w Zamościu

Na kiermaszu można było się zaopatrzyć w  oryginalne i niezwykłe wytwory rąk twórców ludowych.   Były tam tradycyjnie malowane pisanki, serwetki, koszyki, palmy wykonane z regionalnych kwiatów czy drewniane rzeźby przedstawiające  ostatnie sceny z życia Pana Jezusa.

Program wydarzenia obejmował kiermasz ozdób świątecznych, produktów i wyrobów regionalnych. Były występy zespołu Wesołe Gosposie oraz Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all` Antico”. Podsumowano też 49. Konkurs Wielkanocny, można było też obejrzeć nagrodzone prace.

Na  kiermaszu były też nowoczesne wydania ozdób świątecznych. Wśród nich między innymi włóczkowe zajączki, drewniane kurczaczki oraz sporo produktów i wyrobów regionalnych. Były też gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

48. Kiermasz Wielkanocny w Zamościu  co roku promuje regionalne produkty i wyroby związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz  kulturę  i wspólnotę.

