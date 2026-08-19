Zaginął nastolatek z Lubyczy Królewskiej. Chodzi o Dominika Szczepaniuka

- Nastolatek w dniu 17.08.2026r. około godziny 19:00 wyszedł z domu w Lubyczy Królewskiej, nie informując dokąd się udaje i kiedy wróci. Od tamtej pory do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim telefon kontaktowy 47 81 54 210 lub 112- informuje aspirant Małgorzata Pawłowska- oficer prasowy tomaszowskiej policji.

DRAMAT GWIAZDY FUTBOLU. DWA PRZERAŻAJĄCE ZASŁABNIĘCIA

Dominik ma 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond i oczy niebieskie. W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie jeansowe koloru niebieskiego, koszulkę granatową z białym napisem na klatce piersiowej, buty trampki czarne z białą podeszwą.

Każdy, kto cokolwiek wie na temat zaginięcia nastolatka zobowiązany jest do szybkiego kontaktu z policją. Im więcej osób zobaczy informację na temat poszukiwań, tym większa szansa, że ktoś rozpozna Dominika lub przypomni sobie, że go widział.