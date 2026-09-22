Za darmo pojedziemy miejskim autobusem. Dzisiaj Dzień bez Samochodu

Europejski Tydzień mobilności ma promować ekologiczny transport miejskiego, jest obchodzony w Europie jako European Mobility Week (EMW) w dniach 16−22 września od 2002 roku z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu.

- Dzisiaj, 22. września obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. Zamojskie MZK włączyło się w tę akcję. Od rana do później nocy jeździmy za darmo. MZK zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do korzystania z naszych autobusów. Nasze pojazdy są wygodne, nowoczesne, ekologiczne. Warto skorzystać, chroniąc planetę, nasze miasto. Proszę zostawić auto w garażu, na parkingu. Autobusy są ciche, klimatyzowane, ogrzewane. Wszyscy mogą podróżować za darmo. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty- mówi Prezes MZK Zamość- Sławomir Ożgo.

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Europejski Tydzień Mobilności to kampania, która promuje ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców sposoby przemieszczania się – w tym właśnie komunikację miejską, ale też rower i ruch pieszy.

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