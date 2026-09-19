52. Rajd Miłośników Roztocza za nami. Wędrowcy zdobyli najwyższe wzniesienie

W sobotę zamojscy przewodnicy PTTK zorganizowali 51. Rajd Miłośników Roztocza. Trasa prowadziła przez rezerwat Zarośle, Ulów, Wzgórze Wapielnię aż do Łuszczacza.

AI nie zastąpi artystów, a wręcz im pomoże?

- Zobaczymy ciekawe tereny. Trasa prowadzi przez najwyższe wzniesienie wzgórza Roztocza Środkowego- Wapielnię położoną 386 m n.p.m. Trasa wymagająca, urozmaicona, trochę błotnista. Idziemy przez Rezerwat Zarośle, przez Ulów do Łuszczacza. Zobaczymy piękny stary las, stary drzewostan. Sosny i jodły. Idziemy też śladami żołnierzy września 1939 roku ponieważ Bitwa Tomaszowska odbywała się na tym terenie. Były potyczki z Niemcami.Te miejsca będziemy dzisiaj zwiedzać. Warto opowiadać o tych wydarzeniach i o historii, która rozgrywała się na tym terenie - mówił przed rajdem Janusz Kapecki, przewodnik PTTK, przodownik turystyki pieszej.

Uczestnicy rajdu nie tylko poznali historię, ale też roślinność. Dowiedzieli się wielu ciekawostek o czarnym bzie, dziurawcu czy dziewannie. Po drodze piechurzy mieli okazję zobaczyć padalca. Jaszczurka wpełzła na piaszczysty trakt w najmniej spodziewanym momencie. Na szlaku były można było tez znaleźć grzyby. Wielu rajdowiczów zabrało je ze sobą. Były maślaki, borowiki i prawdziwki. Na mecie rajdu czekały konkursy dla dzieci, w tym rzucanie podkową, skakanie na skakance, czy konkurs krajoznawczy. Było też ognisko z kiełbaskami. Po wszystkich atrakcjach piechurzy wrócili zadowoleni i dotlenieni do domów.

W rajdzie wzięło udział ponad 50 osób, w tym uczniowie okolicznych szkół oraz turyści indywidualni.

Zobacz też:

Naszą fotorelację z 52. Rajdu Miłośników Roztocza