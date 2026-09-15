Nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście z dzieckiem. Mogło dojść do tragedii

- 44-letni mężczyzna prowadził rower z przyczepką w którym siedziało jego 1,5 roczne dziecko. W trakcie jak już mężczyzna znajdował się na przejściu usłyszał głośny dźwięk nadjeżdżającego motocykla zbliżającego się do przejścia, zaniepokoił się tym i zatrzymał się w połowie. W tej samej chwili motocykl przejechał bezpośrednio przed nim nie ustępując mu pierwszeństwa. Trzy inne motocykle jadące za nim zatrzymały się przed przejściem dla pieszych.Mężczyzna przyszedł do komendy policji i zgłosił zaistniałe wykroczenie. Policjanci na podstawie własnych ustaleń i zapisów z kamer ustalili sprawcę tego wykroczenia.Okazał się nim 17-letni mieszkaniec miasta kierujący motocyklem, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi - informuje oficer prasowy hrubieszowskiej policji- aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak.