Tomaszowski szpital ma nowoczesny blok operacyjny. Jest w nowym budynku

Chirurdzy przeprowadzą operacje na bloku zlokalizowanym na ostatnim piętrze nowo wybudowanego budynku. Blok operacyjny składa się z trzech nowoczesnych sal operacyjnych oraz sali wybudzeniowej, która zapewnia pacjentom bezpieczną i komfortową opiekę po zabiegach.

- Jest to bardzo nowoczesny blok operacyjny z pełnym zapleczem technicznym, socjalnym. Jest tam najnowocześniejszy sprzęt, który jest obecnie dostępny na rynku. Jest jedno piętro, najwyższe zajmowane przez Centralny blok operacyjny. Jego nowoczesność polega na tym, że spełnia najbardziej surowe warunki. Tutaj też wchodzi w grę pełna integralność systemowa łącznie z elementami sztucznej inteligencji. Zatem wszystkie rozwiązania technologiczne są z najwyższej półki. Jest to inwestycja, która pozwoliła temu szpitalowi prowadzić działalność zabiegową. Do tej porty sale operacyjne funkcjonowały przy oddziałach i miały tylko warunkowe dopuszczenie- mówił Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim- lek. med. Dariusz Gałecki.

Tutaj powstaje szczeciński waterfront

Sale operacyjne są też zinformatyzowane, to pozwoli sprawnie zarządzać procesem leczenia oraz utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa.

Nad pracą nowego bloku operacyjnego będzie czuwać nowo powołany zespół, który będzie odpowiedzialny za jego nadzór oraz planowanie wszystkich operacji.

Zobacz też:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zakończył modernizację Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej