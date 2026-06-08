Karetka zderzyła się z osobówką w Bodaczowie. Cztery osoby trafiły do szpitala

Życiu rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzy z nich zostały przewiezione do zamojskiego szpitala papieskiego, dwie z nich wróciły już do domu.

- Na nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy trafił ratownik medyczny, który po zaopatrzeniu został wypisany do domu, podobnie jak kobieta - kierowca. Pacjent karetki z udarem został na oddziale neurologicznym i jest leczony udarowo- informuje Alicja Palonka- rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Kierowca karetki śmigłowcem został przetransportowany do lubelskiego szpitala.

- Stan tej osoby jest stabilny- informuje - Alina Pospischil- Rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Awaria na dworcu PKP w Szczecinie

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło na skrzyżowaniu.

- Do zdarzenia doszło przed godziną 15.00 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Bodaczów. Uczestniczył w nim pojazd osobowy oraz karetka pogotowia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo przez 30-letnią mieszkankę gminy Szczebrzeszyn kierującą samochodem marki Toyota. W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia, która poruszała się w kierunku Zamościa, jako pojazd uprzywilejowany z włączonymi światłami błyskowymi i dźwiękowymi. W następstwie zderzenia pojazd służb medycznych zjechał jeszcze na pobocze, a następnie uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Kierował nim 63-latek z powiatu biłgorajskiego. Zarówno on, jak i 30-latka z Toyoty byli trzeźwi. Łącznie do szpitala zostało przetransportowanych czworo uczestników, w tym jeden śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowały służby. W tym czasie droga była nieprzejezdna. Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 74 przez Bodaczów byli kierowani na objazdy przez miejscowość Michalów i Niedzieliska- informuje podkomisarz Katarzyna Szewczuk.

Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

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