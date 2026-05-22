Tragedia nad wodą. Nie żyje wędkarz

- Zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy informując, że zauważył w rzece prawdopodobnie ciało człowieka. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że w wodzie dryfuje ciało mężczyzny. W trakcie wykonywanych czynności ustalono tożsamość zmarłego. To 69-letni mieszkaniec Lublina, który wcześniej łowił ryby w rejonie zdarzenia.Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nad rzeką przebywał sam. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Brzeg w tym miejscu jest wysoki i stromy, co mogło utrudnić 69-latkowi wydostanie się z wody. Policjanci na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe. Ciało 69-latka przewieziono do szpitalnego zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych -informuje rzeczniczka zamojskiej policji podkomisarz Dorota Krukowska- Bubiło.