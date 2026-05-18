Mieszkańcy Płoskiego nie chcą masztu 5G. Przygotowują protest

Na spotkaniu mieszkańcy chcą przedstawić swoje argumenty przeciwko tej instalacji masztu.

- Podczas zebrania - przy udziale zaproszonych specjalistów — przedstawione zostaną argumenty przeciwko realizacji inwestycji, a także zastrzeżenia dotyczące sposobu procedowania i wydania decyzji administracyjnej przez Starostwo Powiatowe.Spotkanie będzie również wyrazem wsparcia społecznego dla wniesionego - za pośrednictwem Starosty Zamojskiego - odwołania od decyzji z dnia 17 marca 2026 r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wskazanej stacji bazowej telefonii komórkowej.

W spotkaniu udział wezmą m.in. mieszkańcy, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Płoskiem, przedstawiciele organizacji społecznych, środowisk eksperckich oraz zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

W trakcie zebrania omówione zostaną między innymi:- argumenty społeczne, urbanistyczne i zdrowotne związane z nieakceptowalną społecznie planowaną lokalizacją ww. inwestycji,- kwestie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców,- zarzuty podnoszone w odwołaniu od decyzji Starosty Zamojskiego,- okoliczności wskazane we wniosku skierowanym do Prokuratury o zbadanie prawidłowości procedury wydania zgody na budowę wieży telekomunikacyjnej,- uwagi i zastrzeżenia zgłoszone wobec inwestycji przez Pełnomocnika Aeroklubu Polskiego.

Organizowane zebranie stanowi element szerokiego społecznego sprzeciwu wobec realizacji przedmiotowej inwestycji, przede wszystkim z uwagi na jej planowaną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz w odległości około 200 metrów od Szkoły Podstawowej w Płoskiem, do której uczęszczają dzieci z miejscowości i okolic- informuje Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Spotkanie rozpocznie się o godz.17.00.

