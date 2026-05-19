Rekordzista księgi Guinnessa przyjedzie do ZDK-u. Opowie o swoim wyczynie

Wioletta Sawa
2026-05-19 10:18

Marcin Gienieczko będzie gościem najbliższego spotkania z cyklu "Palcem po mapie". Podróżnik opowie o swojej ekstremalnej wyprawie po Amazonce. Będzie też o współczesnej ekspoaracji

Spotkanie z Marcinem Gienieczko

Autor: Zamojski Dom Kultury/ Materiały prasowe

Gość spotkania  jako pierwszy człowiek w historii przepłynął  Amazonkę w canoe na dystansie 5980 kilometrów.

- Marcin Gienieczko to człowiek niezwykły. Nie tylko z uwagi na to, że jest podróżnikiem. Na naszym spotkaniu  będzie opowiadał o tym zmierzeniu się z przyrodą , z samym sobą. Opowie o wytrzymałości,  o tym, do czego zdolny jest człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie -  mówi Joanna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury.

Wodospad Magurski

Marcin Gienieczko jest dziennikarzem, autorem książek i sportowcem  ekstremalnym.  Jest absolwentem  Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Za przepłynięcie Amazonki na dystansie 5573 km w canoe otrzymał tytuł Guinness World Records, a jego łódka znalazła się jako dożywotni eksponat w oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie. Jednym z jego licznych sukcesów jest podwójne solowe przejście Gór Mackenzie w płn. Kanadzie na dystansie 960 km. W  wyścigu na świecie YUKON 1000 na łódce „Independent Poland”,  zajął II miejsce, przepływając 1600 km w najdzikszym regionie płn. Kanady i Alaski w 7 dni 9 h i 30 min. Był wolontariuszem Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.  Wspiera dzieci.

 Spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 17:00 w  Zamojskim Domu Kultury

