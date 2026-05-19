Rekordzista księgi Guinnessa przyjedzie do ZDK-u. Opowie o swoim wyczynie

Gość spotkania jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Amazonkę w canoe na dystansie 5980 kilometrów.

- Marcin Gienieczko to człowiek niezwykły. Nie tylko z uwagi na to, że jest podróżnikiem. Na naszym spotkaniu będzie opowiadał o tym zmierzeniu się z przyrodą , z samym sobą. Opowie o wytrzymałości, o tym, do czego zdolny jest człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie - mówi Joanna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury.

Wodospad Magurski

Marcin Gienieczko jest dziennikarzem, autorem książek i sportowcem ekstremalnym. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Za przepłynięcie Amazonki na dystansie 5573 km w canoe otrzymał tytuł Guinness World Records, a jego łódka znalazła się jako dożywotni eksponat w oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie. Jednym z jego licznych sukcesów jest podwójne solowe przejście Gór Mackenzie w płn. Kanadzie na dystansie 960 km. W wyścigu na świecie YUKON 1000 na łódce „Independent Poland”, zajął II miejsce, przepływając 1600 km w najdzikszym regionie płn. Kanady i Alaski w 7 dni 9 h i 30 min. Był wolontariuszem Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Wspiera dzieci.

Spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 17:00 w Zamojskim Domu Kultury

Zobacz też:

52. Rajd Spotkanie z wiosną