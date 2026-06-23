Trafił szóstkę w Lotto. Ceny nad polskim morzem przestały być problemem

Ogromne szczęście dopisało jednemu z graczy Lotto w Zamościu. W losowaniu przeprowadzonym w sobotę, 20 czerwca, na jego kuponie znalazł się komplet sześciu wylosowanych liczb. Dzięki temu wygrał dokładnie 2 345 862,70 zł. Tego wieczoru w Lotto wylosowano liczby: 2, 8, 35, 38, 41 i 45. Szóstkę trafiły dwie osoby w Polsce, dlatego główna wygrana została podzielona między zwycięzców.

Zwycięski zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Wyszyńskiego 13 w Zamościu. Jak poinformował Totalizator Sportowy, gracz skorzystał z opcji „zagraj ponownie”. Oznacza to, że ponowił wcześniej zawarty zakład i otrzymał nowy kupon z tym samym zestawem liczb oraz wybranymi opcjami gry.

Trafienie wszystkich sześciu liczb przyniosło mu wygraną w wysokości 2 345 862,70 zł. Mimo imponującej kwoty nie jest to najwyższa wygrana Lotto w historii Zamościa. Lokalny rekord nadal należy do gracza, który w maju 2016 roku wygrał aż 19 268 238,40 zł.

Drugą główną wygraną odnotowano w miejscowości Stojadła koło Mińska Mazowieckiego. Tam szczęśliwy gracz zawarł zakład w kolekturze przy ul. Warszawskiej 61. W tym przypadku wykorzystano metodę chybił trafił oraz grę systemem „7”. Oprócz głównej wygranej w wysokości 2 345 862,70 zł zwycięzca otrzyma dodatkowo 37 363,20 zł dzięki korzyściom wynikającym z gry systemowej. To najwyższa wygrana, jaka kiedykolwiek padła w tej miejscowości.

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Zadaniem gracza jest wytypowanie 6 liczb spośród 49 dostępnych. Można zrobić to samodzielnie lub skorzystać z opcji chybił trafił, gdzie liczby wybiera system.

Cena jednego zakładu Lotto wynosi 3 zł. Wygrane można zdobyć za trafienie trzech, czterech, pięciu lub sześciu liczb. Najwyższe nagrody trafiają do osób, które poprawnie wytypują wszystkie sześć liczb.

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto organizowane są trzy razy w tygodniu:

we wtorki,

czwartki,

soboty.

Transmisje losowań można oglądać wieczorem, a wyniki publikowane są bezpośrednio po zakończeniu losowania.