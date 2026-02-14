Kabaret Ani Mru Mru pojawi się w Zamościu. Zobaczymy program „Mniej więcej”

Artyści podejmują tematy obyczajowe, z życia wzięte. Są rozchwytywani przez publiczność w każdym wieku, a każdy ich skecz bawi do łez. Mają swój własny, niepowtarzalny styl. Za jego sprawą zdobyli tysiące wiernych fanów.

Rodzaj żartów, gagów i skeczy doskonale trafi nie tylko w gusta szerokiej publiczności w całym kraju, ale również środowiska kabaretowego.

Gdziekolwiek by się nie pojawili, zostawiają za sobą tysiące rozbawionych widzów, a dialogi z ich skeczy na stałe wpisują się w życie widza.

Wykreowali wiele postaci, których już samo pojawienie się na scenie powoduje salwy śmiechu, a co dopiero gdy skecz się zacznie…

Kabaret Ani Mru Mru wystąpi w Zamościu 11 kwietnia, w Zamojskim Domu Kultury. Bilety znajdziecie pod tym adresem.

