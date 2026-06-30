Szpital papieski w Zamościu podsumował trzy projekty. To zadania za 80 milionów złotych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zakończył realizację trzech dużych projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi 80 834 150,38 zł, z czego 69 738 037,12 zł stanowią środki KPO.

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Realizowane projekty obejmują remonty, zakupy nowego sprzętu i wdrożenie nowych systemów informatycznych.

- To spójny program rozwoju marszałkowskiego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, który łączy trzy najważniejsze kierunki współczesnej ochrony zdrowia: specjalistyczne leczenie, nowoczesną infrastrukturę i cyfrowe bezpieczeństw. Efektem inwestycji będzie szybsza diagnostyka, większa dostępność leczenia, lepsze warunki pobytu pacjentów, sprawniejsza praca personelu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa medycznego i informacyjnego. To działania, które wzmacniają rolę Szpitala jako jednego z kluczowych ośrodków specjalistycznych w województwie lubelskim- informuje zamojski szpital.

Nowy sprzęt na oddziale kardiologi pozwoli szybciej diagnozować chorych i skrócić czas oczekiwania na badania

- Poprawią się warunki i wyniki leczenia naszych pacjentów, ale zadbaliśmy też o rehabilitację kardiologiczną. Wszystko to służy dobru naszych pacjentów- mówi lek. kierujący oddziale Kardiologicznym- dr n. med Grażyna Prokop- Lewicka.

- Nowoczesna ochrona zdrowia to przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, w tym przypadku mieszkańców województwa lubelskiego- mówi Marszałek województwa Lubelskiego- Jarosław Stawiarski.

- To wielkie święto, wielki dzień dla Szpitala Jana Pawła II w Zamościu bowiem te ponad 80 milionów złotych, które zostało zainwestowane na te trzy projekty to jest wielka rzecz. W ramach tych projektów, zmodernizowaliśmy, właściwie urządziliśmy, oddział onkologii klinicznej w nowej lokalizacji o prawie 2, tys. metrów kwadratowych. Ponadto zmodernizowaliśmy pomieszczenia w obrębie apteki tworząc na wysokim poziomie pracownię leku cytostatycznego. Kolejnym zadaniem była przebudowa i modernizacja odcinka naszej kardiologii. Jest to oddział o powierzchni 530 metrów kwadratowych dający 25 łóżek- mówi Dyrektor SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu- Adam Fimiarz.

Ważne było również wsparcie Samorządu Województwa Lubelskiego, który jest organem tworzącym Szpitala. W projektach kardiologicznym i cyfrowym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku VAT, w łącznej wysokości 4 488 107,76 zł. Trzecim filarem realizowanych działań był projekt cyfryzacyjny o wartości 14 570 450,00 zł, przy dofinansowaniu KPO w wysokości 11 945 000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmowało rozwój usług cyfrowych, elektronicznej dokumentacji medycznej, integrację z systemem P1, digitalizację dokumentacji oraz wdrażanie rozwiązań wzmacniających cyberbezpieczeństwo.

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zakupił też nowoczesny robot chirurgiczny da Vinci Xi.Zakup systemu został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych”. Wykonywane są również operacje z użyciem tego robota.

Uroczyste podsumowanie i zakończenie realizacji trzech projektów odbyło się 29 czerwca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

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