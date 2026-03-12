Strażacy mówili o niebezpieczeństwach związanych z wypalaniem traw i nieużytków. Wystosowali też apel

W budynku Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 11 marca odbyła się konferencja prasowa na temat wypalania traw.

- Każdego roku wraz z nadejściem wiosny dochodzi w całym kraju do podejmowania interwencji związanych z gaszeniem pożarów suchych traw przez państwowa straż pożarna i ochotnicza straż pożarną. Z myślą o tych zdarzeniach powstała kampania , która od lat wspiera działania edukacyjne . Ogólnopolska kampania przypomina , że wypalanie traw to czynność niebezpieczna . Stanowi zagrożenie dla ludzi, zdrowia, środowiska i mienia. Jest nielegalna i grozą za nią kary i sankcje prawne. Nie przynosi też żadnych korzyści ani dla gleby, ani dla rolnictwa. Pożary wywołane przez człowieka mogą szybko wymknąć się spod kontroli i stwarzać zagrożenie dla innych . Pożary traw obejmują często duży obszar i ratownicy, którzy są zaangażowani do likwidowania skutków tych pożarów często nie mogą być dysponowani do innych zdarzeń i mogą nie udzielić pomocy osobom , które równolegle potrzebują tej pomocy przy innych zdarzeniach. Strażacy, którzy angażują się w te działania mogliby w tym samym momencie być rozdysponowani do innych zdarzeń. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność w trakcie tego sezonu. Przypominamy, że za wypalanie traw grozi mandat i grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych – mówi Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu- brygadier Przemysław Ilczuk.

Rozmowa Muratora: Ciepły montaż drzwi wejściowych

W 2025 roku w całym kraju strażacy podejmowali 35 tysięcy interwencji związanych z usuwaniem skutków wypalania traw i nieużytków rolnych. W wyniku takich pożarów 86 osób odniosło obrażenia a 7 osób zginęło.

Na terenie powiatu zamojskiego w ubiegłym roku odnotowano ponad 70 interwencji związanych z usuwaniem skutków tego typu zdarzeń. Na szczęście nikt w ich wyniku nie ucierpiał.

Zobacz też:

Pożar na ul. Wybickiego w Zamościu