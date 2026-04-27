Sesja Rady Miasta Zamość. Publikujemy porządek obrad

Wioletta Sawa
2026-04-27 11:46

W poniedziałek, 27.04 odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta Zamość. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00. Tradycyjnie w sali Consulatus.

UM Zamość

XXVII Sesja Rady Miasta Zamość obejmie 17 punktów. Znajdą się tam sprawy społeczne, petycje,  ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, będą też. min. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

  • 1.Otwarcie sesji.
  • 2.Przyjęcie porządku obrad.
  • 3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
  • 4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  • 5.Sprawy samorządu mieszkańców.
  • 6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
  • 7.Informacja z działalności Zarządów Osiedli za 2025 r.
  • 8.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2025 r.
  • 9.Raport z wykonania w 2025 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.
  • 10.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.
  • 11.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2026 r.
  • 12.Podjęcie uchwał w sprawie:
  • 1) rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2026 r.,
  • 2) rozpatrzenia wniosku z dnia 14 lutego 2026 r.,
  • 3) przekazania petycji według właściwości,
  • 4) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
  • 5) rozpatrzenia skargi z dnia 24 marca 2026 r. przekazanej według właściwości przez Kuratorium Oświaty w Lublinie pismem z dnia 31 marca 2026 r.,
  • 6) ustanowienia dnia 12 czerwca Świętem Miasta Zamościa,
  • 7) zmieniająca Uchwałę Nr XX/212/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu „Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”,
  • 8) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość,
  • 9) przyjęcia Strategii Promocji Turystycznej Miasta Zamość na lata 2025+,
  • 10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • 11) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 r.
  • 13.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
  • 14.Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
  • 15.Interpelacje i zapytania.
  • 16.Komunikaty i informacje.
  • 17.Zamknięcie obrad.

