Sesja Rady Miasta Zamość. Publikujemy porządek obrad

XXVII Sesja Rady Miasta Zamość obejmie 17 punktów. Znajdą się tam sprawy społeczne, petycje, ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, będą też. min. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Informacja z działalności Zarządów Osiedli za 2025 r.

8.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2025 r.

9.Raport z wykonania w 2025 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.

10.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

11.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2026 r.

12.Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2026 r.,

2) rozpatrzenia wniosku z dnia 14 lutego 2026 r.,

3) przekazania petycji według właściwości,

4) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

5) rozpatrzenia skargi z dnia 24 marca 2026 r. przekazanej według właściwości przez Kuratorium Oświaty w Lublinie pismem z dnia 31 marca 2026 r.,

6) ustanowienia dnia 12 czerwca Świętem Miasta Zamościa,

7) zmieniająca Uchwałę Nr XX/212/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu „Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”,

8) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość,

9) przyjęcia Strategii Promocji Turystycznej Miasta Zamość na lata 2025+,

10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

11) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 r.

13.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

14.Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

15.Interpelacje i zapytania.

16.Komunikaty i informacje.

17.Zamknięcie obrad.

