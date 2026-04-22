Jeden z mostków zamojskiego parku jest nieczynny. Trwa jego remont

Wioletta Sawa
2026-04-22 12:30

Chodzi o kładkę znajdującą się przy wejściu do parku miejskiego od ul.Królowej Jadwigi. Wejście na mostek zostało zagrodzone. Utrudnienia mają potrwać kilka dni.

Remont kładki
Galeria zdjęć 4

Prace rozpoczęły się we wtorek, 21 kwietnia.  Pierwszego dnia pracownicy zdemontowali wszystkie stare deski. Zostaną wymienione na nowe.

- W ramach tego remontu  zostanie wymieniony cały drewniany pomost, czyli to, po czym stąpamy. Wszystko co się użytkuje, z czasem się zużywa i wymaga poprawy. Pokład na tej kładce leżał już wiele lat. Zaczynały się wyłupania i wymuszenia. Zauważyliśmy to i zareagowaliśmy. Zmieniamy, aby można było bezpiecznie z tego mostku korzystać. Przy okazji konstrukcja zostanie odmalowana- informuje  Marcin Nowak​ - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

Remont kładki nad stawem zamojskiego Parku Miejskiego ma się zakończyć przed majowym weekendem.

Tak wyglądała kładka przed remontem

Galeria zdjęć 4