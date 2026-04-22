Jeden z mostków zamojskiego parku jest nieczynny. Trwa jego remont

Prace rozpoczęły się we wtorek, 21 kwietnia. Pierwszego dnia pracownicy zdemontowali wszystkie stare deski. Zostaną wymienione na nowe.

- W ramach tego remontu zostanie wymieniony cały drewniany pomost, czyli to, po czym stąpamy. Wszystko co się użytkuje, z czasem się zużywa i wymaga poprawy. Pokład na tej kładce leżał już wiele lat. Zaczynały się wyłupania i wymuszenia. Zauważyliśmy to i zareagowaliśmy. Zmieniamy, aby można było bezpiecznie z tego mostku korzystać. Przy okazji konstrukcja zostanie odmalowana- informuje Marcin Nowak​ - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

Remont kładki nad stawem zamojskiego Parku Miejskiego ma się zakończyć przed majowym weekendem.

Zobacz też:

Tak wyglądała kładka przed remontem