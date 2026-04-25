52. Rajd "Spotkanie z Wiosną" za nami. Tym razem turyści szukali oznak wiosny w powiecie tomaszowskim [ ZOBACZ ZDJĘCIA]

Wioletta Sawa
2026-04-25 18:54

W rajdzie wzięło udział ponad 300 osób. Wędrowali uczniowie i turyści indywidualni. Trasa liczyła około 9 kilometrów.

52. Rajd spotkanie z wiosną

52. Rajd "Spotkanie z wiosną" został zorganizowany w sobotę, 25.04 przez zamojski oddział PTTK.

To był słoneczny, piękny dzień. Początkowo było chłodno, ale potem temperatura wzrosła i była całkiem przyjemna.

Rajdowicze wyruszyli na wycieczkę z Łosińca spod kościoła św. Michała Archanioła. W tej miejscowości uczestnicy mieli okazję zobaczyć skrzydło Messerschmitta 323, o którym opowiedziała  Bogumiła Zdzioch. Na dalszym etapie rajdu  turyści mieli też okazję podejść  do "Znikającego Krzyża" i stamtąd  podziwiać niezwykły widok na Wapielnię, Długi Góraj oraz Wał Huty Różanieckiej.

Trasa wiodła przez polne i leśne drogi. Rajdowicze szli przez las do Pasiek i  Siwą Doliną w stronę Tomaszowa Lubelskiego. Na trasie były źródliska i liczne oznaki wiosny.  Turyści mijali kwitnące drzewa owocowe  oraz podziwiali szczawika zajęczego, przylaszczki i barwinek.

Na trasie rajdu na wszystkich czekało rozpalone ognisko i kijki. Uczestnicy rajdu piekli kiełbaski, a niektórzy też pianki. Rajdowicze odpoczywali, jedli, rozmawiali i dzielili się swoimi wrażeniami z trasy. Było dużo uśmiechów i radości.

Były też konkursy i zabawy. Można było sprawdzić się w konkursie krajoznawczym czy w skakaniu na skakance. 

Nad organizacją 52. Rajdu "Spotkanie z wiosną" czuwał zespół  przewodników czyli Agnieszka Linek, Edward Słoniewski, Dariusz Słupski, Bogumila Zdzioch, , Paweł Koman, Jadwiga Smyk, Andrzej Dziaduszek i Karol Piskorski.

Wkrótce kolejny rajd. Szczegóły znajdziecie na FB PTTK Zamość

