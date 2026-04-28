W gminie Adamów odbędzie się policyjna debata. Będzie można podyskutować i popytać

Wioletta Sawa
2026-04-28 12:29

Spotkanie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” zaplanowano na 29 kwietnia. Odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku, Potoczek 26A. Będą tam poruszane różne tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

Debata

Autor: KMP Zamość/ Materiały prasowe

Debata społeczna będzie spotkaniem  głównie przedstawicieli policji z mieszkańcami gminy Adamów.

- Głównym tematem spotkania będzie rozmowa o lokalnym bezpieczeństwie. Poruszymy też tematy związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia, z którego korzysta coraz więcej mieszkańców. To na podstawie danych w niej zamieszczanych, Policja kieruje w najbardziej zagrożone miejsca swoje patrole i planuje tam wzmożone działania. Omówimy również zagrożenia, z którymi każdy z nas może się spotkać w codziennym życiu, między innymi proceder oszustw popełnianych zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Będziemy debatować z mieszkańcami także na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku publicznego na terenie gminy Adamów - informuje oficer prasowy zamojskiej policji- podkom. Dorota Krukowska - Bubiło.

Robert Kościecha po meczu Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław. Mówi o "najmocniejszej drużynie w lidze"

W debacie wezmą też udział przedstawiciele lokalnych władz.  

Spotkanie rozpocznie się o godz.9.00.

Spotkanie "Łączy nas bezpieczeństwo"

Łączy nas bezpieczeństwo
Galeria zdjęć 10