Rajd Koguta dotrze do Zamościa. Na uczestników czeka sporo atrakcji

W imprezie motoryzacyjnej wezmą udział samochody, motocykle, traktory i rowery wyprodukowane przed 1994 rokiem.

Program rajdu obejmuje występy artystyczne, pokazy lotnicze, strefę gastronomiczną i wiele innych atrakcji. Rajd to nie tylko okazja do spotkań, ale da też możliwość wsparcia chorych dzieci.

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Charytatywny Rajd Koguta w ZamościuPROGRAM:

Piątek, 5.06.

12:00 – 21:00 – Przyjazd załóg przez metę rajdu

14:00 – Gmina Komarów-Osada: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

14:30 – Gmina Radecznica: Zespół wokalny Malinowa Dolina

15:00 – Gmina Krasnobród: Zespół folklorystyczny Wójtowianie działający w Krasnobrodzkim Domu Kultury

15:30 – Gmina Zwierzyniec: Zwierzyniecka Kapela Ludowa

16:00 – Gmina Szczebrzeszyn: wychowankowie Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie w tanecznych i wokalnych występach artystycznych

16:30 – Gmina Stary Zamość: Zespół Śpiewaczy Udryczanki

17:00 – Wystąpienie Żołnierzy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu pn. „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP”

18:00 – Gmina Nielisz: Dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny GAMA oraz MELODIA działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu

18:30 – Gmina Skierbieszów: grupa teatralna Klubu Seniora SPOJRZENIE z GOK oraz Chór ZORZA

19:00 – Gmina Grabowiec: Kapela Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu

20:00 – Zespół THE SHOEMAKERS

21:00 – Zabawa z DJ-em

Sobota, 6.06.

14:00 – Zespół wokalny BABECZKI z Mokrego

14:20 – Zespół wokalny ALE CANTARE z Płoskiego

14:40 – Grupa wokalna SHOWMEN Szopinek

15:00 – Pokazy lotnicze – Aeroklub Ziemi Zamojskiej

17:30 – Uroczyste przekazanie władzom miasta Zamość od uczestników i Fundacji Siepomaga: „Palmy Rajdu Koguta” oraz samochodu przystosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

18:00 – 21:00 – Oficjalne zakończenie Rajdu Koguta, wręczanie nagród za zadania rajdowe oraz licytacje

21:00 – Zespół VOX

22:00 – Zespół COMERS

Na czas Rajdu Koguta zamojskie MZK uruchomi specjalną linię. Autobus będzie kursować z Zamościa do Mokrego w piątek o godz. 14 z przystanku Piłsudskiego Planty. Kolejne odjazdy z Zamościa na tej linii oznaczonej na autobusach informacją „Rajd Koguta" będą planowane w piątek o każdej pełnej godzinie aż do 20. Powroty z Mokrego Kolonii do Zamościa będą się odbywać co godzinę: od 14.30 do 20.30.

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