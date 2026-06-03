Rajd Koguta dotrze do Zamościa. Na uczestników czeka sporo atrakcji

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-06-03 14:36

Raj Koguta to ogólnopolska wyprawa zabytkowych pojazdów. W tym roku Zamojszczyzna znalazła się na trasie tegorocznej imprezy motoryzacyjnej. Będzie się sporo działo

Raj Koguta

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Autor: https://rajdkoguta.com.pl// Materiały prasowe

W imprezie motoryzacyjnej wezmą udział  samochody, motocykle, traktory i rowery wyprodukowane  przed 1994 rokiem.

Program rajdu obejmuje występy artystyczne, pokazy lotnicze, strefę gastronomiczną i wiele innych atrakcji. Rajd to nie tylko okazja do spotkań, ale  da też możliwość wsparcia chorych dzieci.

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Charytatywny Rajd Koguta w ZamościuPROGRAM:

Piątek, 5.06.

  • 12:00 – 21:00 – Przyjazd załóg przez metę rajdu
  • 14:00 – Gmina Komarów-Osada: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie
  • 14:30 – Gmina Radecznica: Zespół wokalny Malinowa Dolina
  • 15:00 – Gmina Krasnobród: Zespół folklorystyczny Wójtowianie działający w Krasnobrodzkim Domu Kultury
  • 15:30 – Gmina Zwierzyniec: Zwierzyniecka Kapela Ludowa
  • 16:00 – Gmina Szczebrzeszyn: wychowankowie Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie w tanecznych i wokalnych występach artystycznych
  • 16:30 – Gmina Stary Zamość: Zespół Śpiewaczy Udryczanki
  • 17:00 – Wystąpienie Żołnierzy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu pn. „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP”
  • 18:00 – Gmina Nielisz: Dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny GAMA oraz MELODIA działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu
  • 18:30 – Gmina Skierbieszów: grupa teatralna Klubu Seniora SPOJRZENIE z GOK oraz Chór ZORZA
  • 19:00 – Gmina Grabowiec: Kapela Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu
  • 20:00 – Zespół THE SHOEMAKERS
  • 21:00 – Zabawa z DJ-em
  • Sobota, 6.06.
  • 14:00 – Zespół wokalny BABECZKI z Mokrego
  • 14:20 – Zespół wokalny ALE CANTARE z Płoskiego
  • 14:40 – Grupa wokalna SHOWMEN Szopinek
  • 15:00 – Pokazy lotnicze – Aeroklub Ziemi Zamojskiej
  • 17:30 – Uroczyste przekazanie władzom miasta Zamość od uczestników i Fundacji Siepomaga: „Palmy Rajdu Koguta” oraz samochodu przystosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • 18:00 – 21:00 – Oficjalne zakończenie Rajdu Koguta, wręczanie nagród za zadania rajdowe oraz licytacje
  • 21:00 – Zespół VOX
  • 22:00 – Zespół COMERS

Na czas Rajdu Koguta zamojskie MZK  uruchomi specjalną linię. Autobus będzie kursować z Zamościa do Mokrego w piątek o godz. 14 z przystanku Piłsudskiego Planty. Kolejne odjazdy z Zamościa na tej linii oznaczonej na autobusach informacją „Rajd Koguta" będą planowane w piątek o każdej pełnej godzinie aż do 20. Powroty z Mokrego Kolonii do Zamościa będą się odbywać  co godzinę: od 14.30 do 20.30.

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