Prezydent Zamościa otrzymał absolutorium.

- Dziękuję za tę decyzję. Traktuję ją jako wyraz zaufania, ale także zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz naszego miasta. Dziękuję wszystkim radnym, zarówno za oddane głosy, jak i za merytoryczną dyskusję. Także za krytykę oraz wszelkie uwagi i oceny, jakie dziś padły. Każda opinia, niezależnie od tego, czy jest pochwałą, czy krytyką, jest dla mnie cenna. Nie obrażam się, słucham tych głosów i wyciągam z nich wnioski, bo wierzę, że właśnie tak powinien wyglądać samorząd- powiedział Prezydent Zamościa.