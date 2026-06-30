Prezydent Zamościa otrzymał absolutorium.

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-06-30 11:10

Na ostatniej sesji Rady Miasta Zamość(29.06) większość zamojskich radnych zagłosowała za wotum zaufania i absolutorium dla Rafał Zwolaka. Decyzję poprzedziły rozmowy o budżecie miasta i stanie inwestycji.

Rafał Zwolak z absolutorium
Autor: Zamość/ Facebook

Głosowanie poprzedziła dyskusja nad  raportem o stanie miasta za 2025 rok. Były głosy poparcia i krytyki wobec działań prezydenta. Mimo to większość radnych była za udzieleniem Rafałowi Zwolakowi absolutorium i wotum zaufania.

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- Dziękuję za tę decyzję. Traktuję ją jako wyraz zaufania, ale także zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz naszego miasta. Dziękuję wszystkim radnym, zarówno za oddane głosy, jak i za merytoryczną dyskusję. Także za krytykę oraz wszelkie uwagi i oceny, jakie dziś padły. Każda opinia, niezależnie od tego, czy jest pochwałą, czy krytyką, jest dla mnie cenna. Nie obrażam się, słucham tych głosów i wyciągam z nich wnioski, bo wierzę, że właśnie tak powinien wyglądać samorząd- powiedział Prezydent Zamościa.

Za absolutorium zagłosowało 22 radnych.

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