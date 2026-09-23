Powstają nowe miejsca parkingowe w Zamościu. Chodzi o ul. Sikorskiego

Nowe miejsca parkingowe powstają w ramach miejskiego budżetu. Inwestycje wykonuje Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. z Mokrego koło Zamościa. Firma ma 56 dni na ukończenie inwestycji.

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- Parking ma zostać wyłożony kostką brukową. Powstanie tam dodatkowe 11 miejsc parkingowych. Ma to pomóc kierowcom w znalezieniu nowych miejsc- mówi Rzecznik Prasowy zamojskiego ratusza- Jacek Bełz.

Miejsca postojowe przy ul. Sikorskiego mają być ogólnodostępne. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne mieszkańców Zamościa. Ma też poprawić komfort życia w tej części miasta. Z nowych miejsc parkingowych będą mogli korzystać między innymi osoby przyjeżdżające do kościoła czy użytkownicy ogródków działkowych.

Początkowo na tę inwestycję miasto planowało przeznaczyć ponad 208 tys. zł, jednak dzięki ofercie „DROGMOST” koszty zmalały do nieco ponad 155 tys. zł.

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