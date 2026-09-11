Poszukiwany nastolatek wpadł na niecodzienny pomysł. Schował się w łóżku

19-latek był poszukiwany trzema nakazami doprowadzenia. Do tej pory wymykał się śledczym. Jego szczęście jednak się skończyło.

- Policjanci kryminalni tomaszowskiej komendy nieustannie pracują nad ustalaniem miejsc przebywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.Pracując nad kolejną sprawą, zgromadzili materiał operacyjny pozwalający przypuszczać, że 19-letni poszukiwany Tomaszowianin, ukrywa się w miejscu swojego zamieszkania. Funkcjonariusze udali się pod typowany adres. Pomimo wielokrotnego wezwania do otwarcia drzwi, nikt jednak nie odpowiadał.Kryminalni podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Przy asyście strażaków dostali się do środka. Podczas przeszukania okazało się, że 19-letni poszukiwany ukrył się przed nimi… w łóżku. Został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności- informuje aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.

Mariusz z „Rolnik szuka żony” o udziale w programie

19-latek ma na swoim koncie dokonanie kradzieży rozbójniczej, wykroczenia i znieważenie funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna spędzi w zakładzie karnym 2 lata i 4 miesiące.

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