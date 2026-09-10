Auto zderzyło się z hulajnogą elektryczną. Nastolatek trafił do szpitala

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-09-10 11:38

Do wypadku doszło na ul. Zacisze w Zamościu. W zdarzeniu brała udział 44- letnia kobieta kierująca samochodem osobowym i 15- letni- użytkownik hulajnogi elektrycznej.

Wypadek
Autor: zamojska policja/ Materiały prasowe

Wypadek mia miejsce dzisiaj rano.

- Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierująca samochodem wyjechała z ulicy Orlej na ulicę Partyzantów, po chwili zdecydowała się skręcić w lewo w ulicę Zacisze. Wykonując ten manewr zauważyła kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał ciągiem pieszo – rowerowym od strony Nowego Miast zbliżając się do przejazdu dla rowerów. Nie zdążyła zareagować hulajnoga uderzyła w prawy bok jej pojazdu, a kierujący hulajnogą – w przednią szybę auta. Na szczęście 15-latek z Zamościa, który kierował hulajnogą miał kask ochronny.  Nastolatka załoga karetki pogotowia ratunkowego przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że 15-latek doznał obrażeń, na szczęście nie zagrażają one jego życiu.Toyotą kierowała 44-letnia mieszkanka gminy Zamość.Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że zarówna kierująca autem, jak i nastolatek byli trzeźwi- informuje Rzecznik Prasowy zamojskiej policji-podkomisarz Dorota Krukowska- Bubiło.

Barwy szczęścia. Oto nowa córka Natalii! Zacznie z Leą kolejny etap życia

Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Zobacz też:

Parkingi Zamość

Strefa płatnego parkowania w Zamościu
Galeria zdjęć 7