Zamojskie osiedle ma nowy plac zabaw. To dzięki aktywności mieszkańców

- Inwestycję zrealizowała wybrana w przetargu firma z Jarosławia. Jej pracownicy na porośniętym wcześniej trawą, niezagospodarowanym kawałku ziemi stworzyli miejsce, w którym miło spędzać czas mogą zarówno dzieci, jak i dorośli. Najmłodsi mieszkańcy osiedla Św. Piątka mają teraz do dyspozycji nowiutki plac zabaw z przyjaznymi, nowoczesnymi urządzeniami ustawionymi na bezpiecznej nawierzchni z piasku. Podczas zagospodarowywania tego skweru wykonano również ścieżki, ustawiono ławki oraz ławostoły i kosze na śmieci- informuje Miasto Zamość.