Zamojskie osiedle ma nowy plac zabaw. To dzięki aktywności mieszkańców

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-09-09 11:20

Osiedle św. Piątka doczekało się odnowionego miejsca dla najmłodszych. Plac zabaw znajduje się u zbiegu ulic Jordana i Paderewskiego. To realizacja zamojskiego Budżetu Obywatelskiego

Nowy plac zabaw na osiedlu św. Piątka w Zamościu z huśtawkami i drabinkami. O inwestycji przeczytasz na Eska Zamość.
Autor: Miasto Zamość/ Materiały prasowe

Miejsce do zabawy i mini ogród już cieszą mieszkańców osiedla.

- Mamy tutaj zamontowane urządzenia zabawowe, bezpieczne nawierzchnie , ławeczki, ławostoły.To miejsce, w którym mieszkańcy mogą spędzić czas na świeżym powietrzu- informuje  Ewa Denkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Miasta Zamość.

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Materiał sponsorowany

- Inwestycję zrealizowała wybrana w przetargu firma z Jarosławia. Jej pracownicy na porośniętym wcześniej trawą, niezagospodarowanym kawałku ziemi stworzyli miejsce, w którym miło spędzać czas mogą zarówno dzieci, jak i dorośli. Najmłodsi mieszkańcy osiedla Św. Piątka mają teraz do dyspozycji nowiutki plac zabaw z przyjaznymi, nowoczesnymi urządzeniami ustawionymi na bezpiecznej nawierzchni z piasku. Podczas zagospodarowywania tego skweru wykonano również ścieżki, ustawiono ławki oraz ławostoły i kosze na śmieci- informuje Miasto Zamość.

Posadzono tam też drzewa, a teren ogrodzono.