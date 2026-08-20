Orszak Dziejów przejdzie ulicami Zamościa. To trzecia edycja tego wydarzenia

To będzie wielka lekcja historii, która przypomni o znanych Polakach, których życie i działalność może inspirować.

- W Orszaku Dziejów na pewno pójdą wielcy Polacy. Będą Ci, bardziej znani, ale chcemy też pokazać tych mniej znanych. Orszak Dziejów musi rozpocząć Mieszko I a zakończyć papież Jan Paweł II. Zobaczymy między innymi św. królową Jadwigę, Jana Długosza, królową Bonę, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Annę Jagiellonkę, Jana Zamoyskiego, Elizę Orzeszkową, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Maksymiliana Marię Kolbego, Hankę Ordonównę, małego powstańca i Jana Pawła II. Warto przyjść, zobaczyć i mieć poczucie, że mamy piękną historię, że te wszystkie osoby wniosły wielki wkład w rozwój, walkę o wolność naszej ojczyzny. Warto to sobie przypomnieć i być dumnym z naszej historii. Orszak Dziejów ma wymiar edukacyjny i jest też inną formą przybliżenia historii Polski - mówi Małgorzata Farion- organizatorka wydarzenia.

Parada na Wiśle zachwyciła mieszkańców. Wyjątkowy finał Festiwalu Wisły

W programie wydarzenia też uroczysty polonez wszech czasów .Orszak Dziejów rozpocznie się o godz.17.00 na Rynku Wielkim. Potrwa ok. 1,5 godziny.

Zobacz też:

51.Zamojskie Lato Teatralne