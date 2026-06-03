Moto Forszmak Party już w ten weekend. Organizatorzy zapraszają na kilka dni pełnych dobrej energii

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-06-03 13:47

Będzie warkot silników, muzyka na żywo i dużo dobrej zabawy. Przed nami 17. edycja Moto Forszmak Party. Zlot motocykli już od 5 do 7. czerwca w Krasnymstawie.​

Zlot w Krasnymstawie

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Autor: Stowarzyszenie Free Wings Krasnystaw / Facebook

Zlot będzie zlokalizowany "nad rzeką Wieprz",w "Zaułku Nadrzecznym". W programie wiele atrakcji.

- XVII Zlot Motocyklowy Moto Forszmak to trzy dni pełne muzyki, adrenaliny i dobrej energii w wyjątkowym , motocyklowym klimacie. W programie między innymi : koncerty na żywo, parada motocykli, pokaz sztuk walki, spływy kajakowe, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie- mówi Jacek Toporowicz z klubu Free Wings Krasnystaw.

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W trakcie zlotu też:  panele dyskusyjne, 10 koncertów,  ognisko, jadło  jeżdżenie motocyklami, pokazy enduro „Żółkiewka” czy prezentacja pojazdów „Federacja Zmotoryzowanych”.

W sobotę (godz. 10:00–14:00) będzie dostępny mobilny punkt poboru krwi. Uczestnicy zlotu będą mieli też okazję wesprzeć  leczenie małej Igi Czerniak. 

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