Matura 2026 w Zamościu. Dzisiaj matematyka [ZOBACZ FOTKI ]

W tym roku w Zamościu maturę zdaje prawie 1500 osób.
- W tym roku w Zamościu do matury przystępuje 1043 uczniów liceów ogólnokształcących, 418 uczniów techników i 37 szkoły branżowej pierwszego stopnia. Zasady pozostają te same. Maturzyści zdają język polski, matematykę, język obcy i dodatkowo każdy ma prawo wybrać sobie do pięciu przedmiotów dodatkowych. Wszystkim maturzystom życzę, żeby mieli dużo szczęścia, szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź- mówi Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Zamość- Jerzy Michalski.
- Życzę Maturzystom połamania długopisów. Trzymamy kciuki, głowa do góry, powodzenia!- mówi Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak.
- Życzę jak najlepszych wyników- mówi Zastępca Prezydenta Zamościa- Marek Kudela.
- Wszystkim Maturzystom życzę powodzenia- mówi Piotr Błażewicz- Przewodniczący Rady Miasta Zamość.
- Ekipa zamojskiej ESKI życzy Maturzystom zdania wszystkich egzaminów i jak najlepszego wyboru przyszłej drogi zawodowej!
Kolejne egzaminy maturzystów:
- Języki obce nowożytne (np. angielski, niemiecki, francuski): 6 maja 2026 (środa) – godz. 9:00
- Egzaminy ustne (język polski i języki obce): 7–30 maja 2026
- Egzaminy na poziomie rozszerzonym: od 7 do 20 maja 2026
