Matura 2026 w Zamościu. Dzisiaj matematyka [ZOBACZ FOTKI ]

Wioletta Sawa
2026-05-05 9:39

Trwają egzaminy maturalne . We wtorek (5.05) uczniowie mierzą się z królową nauk. Za nimi już język polski. Przed matmą zamojska ESKA była z aparatem w I LO w Zamościu.

Matury 2026 .Matematyka. I LO w Zamościu
W tym roku w Zamościu maturę zdaje prawie 1500 osób.

- W tym roku w Zamościu do matury przystępuje 1043 uczniów liceów ogólnokształcących, 418 uczniów techników i 37 szkoły branżowej pierwszego stopnia. Zasady pozostają te same. Maturzyści zdają język polski, matematykę, język obcy i dodatkowo każdy ma prawo wybrać sobie do pięciu przedmiotów dodatkowych. Wszystkim maturzystom życzę, żeby mieli dużo szczęścia, szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź- mówi Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Zamość- Jerzy Michalski.

- Życzę Maturzystom połamania długopisów. Trzymamy kciuki,  głowa do góry, powodzenia!- mówi Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak.

- Życzę jak najlepszych wyników- mówi Zastępca Prezydenta Zamościa- Marek Kudela.

- Wszystkim Maturzystom życzę powodzenia- mówi Piotr Błażewicz- Przewodniczący Rady Miasta Zamość.

- Ekipa zamojskiej ESKI życzy Maturzystom zdania wszystkich egzaminów i jak najlepszego wyboru przyszłej drogi zawodowej!

Kolejne egzaminy maturzystów:

  • Języki obce nowożytne (np. angielski, niemiecki, francuski): 6 maja 2026 (środa) – godz. 9:00
  • Egzaminy ustne (język polski i języki obce): 7–30 maja 2026
  • Egzaminy na poziomie rozszerzonym: od 7 do 20 maja 2026

