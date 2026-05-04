Powróciło płatne parkowanie w Zamościu. Już działają parkomaty

Działa już 33 nowych parkomatów. Wykonawca zainstalował urządzenia, jest też odpowiedzialny m.in. za kompleksową usługę serwisową, utrzymanie urządzeń, zarządzanie systemem informatycznym.
Dodatkowe płatne parkingi są teraz: na ul. Peowiaków (na terenie dawnej bazy MZK ), naprzeciwko Urzędu Gminy Zamość, na ul. Piłsudskiego ( naprzeciwko długiego bloku , w którym znajduje się m.in. bank, apteka) , na ul. Kiepury, część w sąsiedztwie ZUS oraz parking na ul. Zamkowej.
Od 4. maja obowiązują nowe stawki opłat. Pierwsze pół godziny parkowania (raz na 24 godziny) jest darmowe. Za pierwszą godzinę – płacimy 5 zł (w strefie A) , 3 zł (w strefach B i C), za drugą – odpowiednio 6 i 3,5 zł, za trzecią – 7,2 i 4 zł, a za każdą następną – 5 i 3 zł.
