Dzisiaj ostatni dzień Sacrofilmu. To będzie niezwykłe spotkanie

Wieczorem uczestnicy festiwalu będą mieli okazję spotkać się z reżyserem i patronem wydarzenia- Krzysztofem Zanussim . Będzie też pokaz jego spektaklu telewizji „CV. Curriculum vitae”​

- Krzysztof Zanussi jest obecny w polskiej i międzynarodowej kinematografii od lat 60-tych. Sacrofilm zawdzięcza bardzo wiele Krzysztofowi Zanussiemu. Reżyser pokazując pewne kierunki, pomógł festiwalowi przetrwać po kryzysie tożsamości, do którego doszło na początku istnienia Sacrofilmu. Dzięki Profesorowi festiwal nie ugrzązł tylko w promocji kina stricte religijnego. Krzysztof Zanussi pokazał, że warto sięgać po kino, które jest kinem operującym wartościami, kinem stawiającym pytania, o to co w życiu człowieka jest najważniejsze . Takie spojrzenie sprawiło, że na Sacrofilmie mogliśmy się spotykać nie tylko w gronie chrześcijan, ale obecni byli też przedstawiciele judaizmu i światy islamu. To hasło festiwalu "W drodze do jednego ojca" tutaj było realizowane w sposób niezwykle piękny- mówi ks. Marek Lis- filmoznawca, prelegent, od lat związany z Sacrofilmem.

W czwartek odbędzie się pokaz spektaklu telewizji Krzysztofa Zanussiego „CV. Curriculum vitae”​.

- W tym spektaklu reżyser stawia pytania dla siebie charakterystyczne, o uczciwość, o przyzwoitość, o wierność tego, co najpiękniejsze i najważniejsze w ludzkim życiu- dodaje ks. Marek Lis.

Pokaz spektaklu rozpocznie się o godz.18.00, przed nim odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

