Dzisiaj ostatni dzień Sacrofilmu. To będzie niezwykłe spotkanie

Wioletta Sawa
2026-03-12 11:28

30. edycja Festiwalu Filmów Religijnych "Sacrofilm" powoli dobiega końca. Za nami filmy, spotkania z twórcami i rekolekcje filmowe dla dzieci i młodzieży. W czwartek odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

Wieczorem uczestnicy festiwalu będą mieli okazję spotkać się z reżyserem i patronem wydarzenia- Krzysztofem Zanussim . Będzie też pokaz jego spektaklu telewizji „CV. Curriculum vitae”​

- Krzysztof Zanussi jest obecny w polskiej i międzynarodowej kinematografii od lat 60-tych. Sacrofilm zawdzięcza bardzo wiele Krzysztofowi Zanussiemu. Reżyser pokazując pewne kierunki,  pomógł festiwalowi przetrwać po kryzysie tożsamości, do którego doszło na początku istnienia Sacrofilmu. Dzięki Profesorowi festiwal nie ugrzązł tylko w promocji kina stricte religijnego.  Krzysztof Zanussi pokazał, że warto sięgać po kino, które jest kinem operującym wartościami, kinem stawiającym pytania, o to co w życiu człowieka jest najważniejsze . Takie spojrzenie sprawiło, że  na Sacrofilmie mogliśmy się spotykać nie tylko w gronie chrześcijan, ale obecni byli też przedstawiciele judaizmu i światy islamu. To hasło festiwalu "W drodze do jednego ojca" tutaj było realizowane w sposób niezwykle piękny- mówi ks. Marek Lis- filmoznawca, prelegent, od lat związany z Sacrofilmem.

 W czwartek odbędzie się pokaz  spektaklu telewizji  Krzysztofa Zanussiego „CV. Curriculum vitae”​.

- W  tym spektaklu reżyser stawia pytania dla siebie charakterystyczne, o uczciwość, o przyzwoitość, o wierność tego, co najpiękniejsze i najważniejsze w ludzkim życiu-  dodaje ks. Marek Lis.

Pokaz spektaklu rozpocznie się o godz.18.00, przed nim odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

