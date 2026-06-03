Były Wiceprezydent Zamościa zabrał głos. Marek Kudela wydał oświadczenie

- W dniu 2 czerwca 2026 roku złożyłem rezygnację ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość. Początkowo nie zamierzałem komentować tej decyzji, jednakże wobec skali domysłów, a przede wszystkim licznych przekłamań, które pojawiły się od tego czasu w przestrzeni publicznej, poczułem się w obowiązku skierować do mieszkańców Miasta kilka słów wyjaśnienia, aby w sposób transparentny i otwarty przedstawić rzeczywisty stan sprawy – taki, jaki miał miejsce w istocie, a nie w wersji zniekształconej, prezentowanej m.in. podczas konferencji prasowej zorganizowanej 2 czerwca 2026 roku przez część radnych Rady Miasta Zamość, w tym jej Przewodniczącego. Chciałbym jednak już w tym miejscu podkreślić, że nie uchylam się od odpowiedzialności za nadzór nad powierzonym mi obszarem. Jednocześnie uważam, że mieszkańcy mają prawo znać pełny przebieg wydarzeń, w tym okoliczności, które doprowadziły do powstania problemu oraz późniejszych decyzji podejmowanych w celu ograniczenia jego skutków.

Reorganizacja szkół i przedszkoliNie ulega wątpliwości, że główną przyczyną mojej rezygnacji była sytuacja w zamojskiej oświacie, a mianowicie wadliwie przeprowadzona procedura likwidacji i przeniesienia zamojskich placówek: Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz V Liceum Ogólnokształcącego, w sprawie których odpowiednie uchwały podjęła Rada Miasta.

Dlaczego wadliwie? Dlatego, że organ prowadzący szkołę publiczną jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji lub przeniesienia szkoły lub przedszkola, zawiadomić o tym zamiarze m.in.: 1) rodziców uczniów, oraz 2) pisemnie właściwy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli w tym przypadku Lubelskiego Kuratora Oświaty. Za przeprowadzenie tej procedury odpowiedzialny był Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Jak się okazało, pracownicy Wydziału zaniechali terminowego wysłania zawiadomień właśnie do Lubelskiego Kuratora Oświaty we wszystkich czterech (!) sprawach. O tym fakcie zostałem poinformowany 25 marca 2026 roku, podczas wysłuchania dyrektor Wydziału Oświaty, na dowód czego został sporządzony niezbędny protokół. Jak tłumaczono brak skierowania kluczowych pism w całej procedurze? Zgodnie z protokołem podpisanym przez Dyrektor Wydziału Oświaty, przyczyną miał być błąd pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie zawiadomień, polegający na „nieprawidłowym podporządkowaniu dokumentów”, skutkujący „podpięciem wniosku pod inny dokument”. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że wskazywany mechanizm błędu miał dotyczyć nie jednej sprawy, lecz wszystkich czterech procedur objętych działaniami Wydziału.

W związku z tym podczas spotkania w dniu 25 marca 2026 roku zwróciłem się do Dyrektor Wydziału o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu usunięcie skutków zaistniałego uchybienia, ufając, że istnieją przewidziane prawem instrumenty proceduralne, które pozwolą na kontynuowanie procesu, pomimo początkowych trudności. W następstwie Dyrektor Wydziału zobowiązała się do przygotowania i skierowania do Lubelskiego Kuratora Oświaty stosownych pism mających na celu przywrócenie terminów do dokonania zawiadomień o zamiarze likwidacji i przeniesienia placówek oświatowych w opisanych wyżej sprawach. Zaakceptowałem to zobowiązanie, licząc, że osoby zarządzające oświatą znają odpowiednie przepisy oraz wierząc, że mają pod kontrolą zaistniałą sytuację. Nie miałem podstaw przypuszczać, że skuteczność proponowanych działań budzi poważne wątpliwości prawne, gdyż jak się później okazało, wskazany sześciomiesięczny termin – ze względu na swój materialnoprawny charakter – nie podlega przywróceniu. Oznaczało to, że nie było realnej ścieżki proceduralnej, pozwalającej na naprawę pierwotnego błędu.

Należy przy tym zauważyć, że Prezydent Miasta zapewnia wszystkim wydziałom Urzędu Miasta profesjonalną obsługę prawną oraz odpowiednie wsparcie eksperckie. Nie sposób oczekiwać, aby Prezydent Miasta lub jego zastępcy posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu wszystkich obszarów działalności samorządu. Właśnie dlatego funkcjonują wyspecjalizowane wydziały oraz służby prawne, których zadaniem jest identyfikowanie ryzyk prawnych i przedstawianie organom Miasta prawidłowych rekomendacji co do dalszego postępowania. Ufając, że Wydział Oświaty korzysta z tego wsparcia, nie miałem podstaw, by przypuszczać, że zaproponowana mi opcja ubiegania się o przywrócenie terminów nie znajduje oparcia w aktach prawnych, a stanowi jedynie interpretację, która nie przeszła niezbędnej (bądź prawidłowej) weryfikacji ze strony wykwalifikowanego radcy prawnego bądź adwokata. W tym miejscu chcę podkreślić, że wówczas wyłącznie te okoliczności były bezpośrednią przyczyną braku poinformowania radnych o zaistniałych wyzwaniach związanych z wdrożeniem uchwał Rady Miasta. Byłem bowiem przekonany, że trwa mająca oparcie w przepisach oraz rzetelna procedura, mająca na celu przywrócenie prawidłowego toku postępowania.

Niestety, jak okazało się na początku kwietnia 2026 roku, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zawiadomień okazał się nieskuteczny. Wówczas, po raz kolejny odbyłem niezbędne spotkanie z przedstawicielem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, oczekując wiążącej informacji w przedmiocie ustalenia dostępnych środków naprawczych. Tym razem, rekomendacja obejmowała złożenie zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty o odmowie przywrócenia terminów. Była ona na tyle przekonująca i stanowcza, że uznałem, iż może przynieść oczekiwany skutek. Rzeczone zażalenie zostało wysłane 7 kwietnia 2026 roku. Co więcej, jeszcze przed rozpatrzeniem zażalenia odbyłem wraz z Dyrektor Wydziału Oświaty spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Już wówczas analizowaliśmy możliwe rozwiązania alternatywne na wypadek niepowodzenia podejmowanych działań proceduralnych.

Pod koniec kwietnia Miasto Zamość otrzymało postanowienie Ministra Edukacji, w którym wskazano, że obrana ścieżka odwoławcza była niedopuszczalna, a niedochowanie terminu do zawiadomienia kuratora oświaty nie mogło zostać usunięte w drodze wniosku o przywrócenie terminu, ani żadnych dalszych pism. Potwierdziła to późniejsza konsultacja prawna, której zasięgnąłem indywidualnie, będąc rozczarowanym dotychczasowym prowadzeniem sprawy przez osoby odpowiedzialne. Powyższe oznacza, że od początku, tj. od przekazania mi w dniu 25 marca 2026 roku informacji o pierwotnej nieprawidłowości, rekomendowano mi rozwiązania, które – jak później się okazało – nie mogły doprowadzić do skutecznego usunięcia skutków zaistniałego uchybienia, a obowiązujące przepisy nie przewidywały skutecznej drogi do osiągnięcia tego celu w tym trybie. Ufając przedstawicielom Wydziału, jak również licząc na to, iż zasięgnęli oni odpowiedniej ekspertyzy prawnej, nie stawiałem siebie w pozycji osoby mogącej kwestionować powyższe rekomendacje i oczekiwałem pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji działania alternatywne zostały podjęte później, niż miałoby to miejsce w przypadku prawidłowej oceny sytuacji prawnej już na etapie pierwszych ustaleń.

Nie mam wątpliwości, że gdyby już na etapie pierwszych rozmów przedstawiono mi pełen obraz sytuacji prawnej, w szczególności brak jakiejkolwiek skutecznej możliwości przywrócenia uchybionych terminów, dalsze działania nie byłyby przeze mnie akceptowane. Podejmowałem decyzje w zaufaniu do informacji przekazywanych przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw oświatowych, pozostając w przekonaniu, że proponowane rozwiązania są rzeczywiście celowe i uzasadnione. Niemniej, jako Zastępca Prezydenta ponoszę odpowiedzialność za obszar, który mi powierzono. Niezależnie od przyczyn powstania problemu, przyjmuję, że powinienem był wcześniej zweryfikować przedstawiane mi rekomendacje i chciałbym, by to odpowiednio wybrzmiało.