Będą utrudnienia na ulicy Koszary w Zamościu. Planowane jest wyłączenie jednego odcinka z ruchu

Wioletta Sawa
2026-05-29 12:57

Będzie to już w poniedziałek, 1 czerwca. Tego dnia nie będzie można już przejechać ulicą Koszary od wjazdu z ulicy Piłsudskiego przy samolocie aż do połowy Hotelu Koronnego. A to też oznacza, że nie skręcimy w pierwszą ulicę w lewo.

Remont ul. Koszary

Autor: UM Zamość/ Materiały prasowe

To długo wyczekiwany remont ze względu na zły stan obecnej nawierzchni ulicy Koszary. Utrudnienia obejmą początek ulicy Koszary. Będzie jednak wyznaczona alternatywna trasa.

- Wjazd na teren osiedla możliwy będzie od strony ulicy Kamiennej lub ewentualnie przez plac pobliskiej parafii. W ramach inwestycji, która potrwa na pewno co najmniej do końca tego roku, prace prowadzone mają być na kilku odcinkach. Dlatego w późniejszym terminie należy się spodziewać, że z ruchu wyłączane będą inne fragmenty- informuje  UM Zamość.

Remont obejmie:  300-metrowy odcinek od głównego wjazdu z ul. Piłsudskiego do bramy jednostki wojskowej,  200- metrowy odcinek drogi prowadzący do Zespołu Szkół Społecznych, oraz  trzeci odcinek – prawie 240-metrowy łącznik z ulicą Kamienną.

Remont ulicy Koszary wykona lokalna firma Drogmost. Zadanie ma kosztować 5 milionów złotych.

