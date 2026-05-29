Będą utrudnienia na ulicy Koszary w Zamościu. Planowane jest wyłączenie jednego odcinka z ruchu

To długo wyczekiwany remont ze względu na zły stan obecnej nawierzchni ulicy Koszary. Utrudnienia obejmą początek ulicy Koszary. Będzie jednak wyznaczona alternatywna trasa.

- Wjazd na teren osiedla możliwy będzie od strony ulicy Kamiennej lub ewentualnie przez plac pobliskiej parafii. W ramach inwestycji, która potrwa na pewno co najmniej do końca tego roku, prace prowadzone mają być na kilku odcinkach. Dlatego w późniejszym terminie należy się spodziewać, że z ruchu wyłączane będą inne fragmenty- informuje UM Zamość.

TikTok_Dziłka nad jeziorem_przepisy

Remont obejmie: 300-metrowy odcinek od głównego wjazdu z ul. Piłsudskiego do bramy jednostki wojskowej, 200- metrowy odcinek drogi prowadzący do Zespołu Szkół Społecznych, oraz trzeci odcinek – prawie 240-metrowy łącznik z ulicą Kamienną.

Remont ulicy Koszary wykona lokalna firma Drogmost. Zadanie ma kosztować 5 milionów złotych.

Zobacz też:

Płatne parkowanie powróciło do Zamościa