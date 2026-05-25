Zamojskie Amazonki zapraszają na akcję "Badamy nie tylko mamy". Będzie się dużo działo

Wioletta Sawa
2026-05-25 11:10

Dzień Matki można świętować w różny sposób. Amazonki proponują w ten dzień zadbać o zdrowie mamy. Organizują wydarzenie, którego celem jest troska o zdrowie nie tylko mamy, ale też córki, siostry, koleżanki czy babci. Akcja już 26.05.

Tego dnia Zamojskie Amazonki będą edukować w zakresie profilaktyki raka piersi. Pokażą,  jak wykonać samobadanie piersi i  doradzą kiedy zrobić badania profilaktyczne.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości  kobiet na temat znaczenia regularnych badań profilaktycznych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych, takich jak rak piersi. Wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na pełne wyleczenie.

-  Zapraszamy serdecznie na naszą akcję kobiety, ale też mężczyzn. Dla nich również mamy fantomy. Życie to wartość, o którą warto dbać od młodych lat, dla siebie, dla rodziny i walczyć o zdrowie - mówi Pani Teresa z Zamojskich Amazonek.

Podczas wydarzenia odbędzie się:

- prelekcja Dr n. med. Natalii Samołyk – Kogaczewskiej,  radioterapeuty-onkologa ,

- nauka samobadania piersi, badania poziomu cukru, ciśnienia krwi itp.,  

- występy grup teatralnych: dziecięcej i młodzieżowej,

- występ chóru seniora,

- pokazy aktywności fizycznej klubu fitness Total Activ

- konkursy

Akcja jest jednym z działań projektu „Z pasją do zdrowia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”, współfinansowanego przez Miasto Zamość i Spółdzielnię Mieszkaniową im. J. Zamoyskiego i  stanowi element Ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Federację Amazonek.

Do realizacji włączyli się również:

Zamojskie Zakłady ZbożoweCentrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Zamościu, Fitnes Club „Total Activ” Zamość.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki już od ponad 30 lat edukuje kobiety w zakresie profilaktyki raka piersi.  Członkinie stowarzyszenia  będą przypominać  o zapisywaniu się na USG, mammografię oraz przeprowadzaniu regularnego samobadania.

Akcja startuje o godz.15.00.

