Zamojskie Amazonki zapraszają na akcję "Badamy nie tylko mamy". Będzie się dużo działo

Tego dnia Zamojskie Amazonki będą edukować w zakresie profilaktyki raka piersi. Pokażą, jak wykonać samobadanie piersi i doradzą kiedy zrobić badania profilaktyczne.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości kobiet na temat znaczenia regularnych badań profilaktycznych, szczególnie w kierunku chorób nowotworowych, takich jak rak piersi. Wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na pełne wyleczenie.
- Zapraszamy serdecznie na naszą akcję kobiety, ale też mężczyzn. Dla nich również mamy fantomy. Życie to wartość, o którą warto dbać od młodych lat, dla siebie, dla rodziny i walczyć o zdrowie - mówi Pani Teresa z Zamojskich Amazonek.
Podczas wydarzenia odbędzie się:
- prelekcja Dr n. med. Natalii Samołyk – Kogaczewskiej, radioterapeuty-onkologa ,
- nauka samobadania piersi, badania poziomu cukru, ciśnienia krwi itp.,
- występy grup teatralnych: dziecięcej i młodzieżowej,
- występ chóru seniora,
- pokazy aktywności fizycznej klubu fitness Total Activ
- konkursy
Akcja jest jednym z działań projektu „Z pasją do zdrowia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”, współfinansowanego przez Miasto Zamość i Spółdzielnię Mieszkaniową im. J. Zamoyskiego i stanowi element Ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Federację Amazonek.
Do realizacji włączyli się również:
Zamojskie Zakłady ZbożoweCentrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Zamościu, Fitnes Club „Total Activ” Zamość.
Federacja Stowarzyszeń Amazonki już od ponad 30 lat edukuje kobiety w zakresie profilaktyki raka piersi. Członkinie stowarzyszenia będą przypominać o zapisywaniu się na USG, mammografię oraz przeprowadzaniu regularnego samobadania.
Akcja startuje o godz.15.00.
Zobacz też:
Konferencja o asystencji osobistej w Zamościu