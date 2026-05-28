Konferencja onkologiczna w AZ. Były wykłady i dyskusje

- Celem tej konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnych aspektów dotyczących onkologii czyli nowotworów. Liczba zdiagnozowanych przypadków zwiększa się, ale ma to związek z lepszą opieka specjalistyczną i diagnostyką. Przedstawiany na naszej konferencji wielowymiarowy aspekt opieki nad pacjentem. Bierzemy tutaj pod uwagę zarówno udział biologów, biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, pielęgniarek. Teraz na pacjenta patrzymy coraz bardziej całościowo. Nie tylko sama choroba onkologiczna jest istotna, ale również ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny. Mówimy o zindywidualizowanej terapii - mówi dr hab Szymon Zmorzyński- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Zamojskiej w Zamościu.