Wypadek w Malewszczyźnie. 20-latek uderzył w drzewo

- Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, że kierujący Audi 20-letni mieszkaniec gminy Adamów podróżował od Józefowa Roztoczańskiego w kierunku Jacni. W miejscowości Malewszczyzna na łuku drogi w prawo, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Po uderzeniu w drzewo pojazd został wyrzucony na pas ruchu w kierunku Jacni. 20-latek doznał poważnych obrażeń. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 44-letni pasażer Audi także potrzebował pomocy medycznej, karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności procesowe ma miejscu wypadku wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było prawdopodobnie zaśnięcie kierowcy. Ze względu na odniesione obrażenia nie było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od kierującego została pobrana krew, badanie wykaże czy w czasie zdarzenia był trzeźwy- informuje oficer prasowy zamojskiej policji- podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło.